Reciclando y ayudando: programa que promueve la conservación de ecosistemas

Veracruz, Ver.-Como un sueño que llevó a la realidad Luis Enrique Aguilar Álvarez es el fundador de una asociación ambientalista que promueve la conservación del ecosistema a través de programas que continúan vigentes como el de “Reciclando y ayudando”.

En entrevista para Diario de Xalapa relata que de la nada le surgió la idea de hacer algo por el planeta y con sus compañeros de oficina dio los primeros pasos para la creación de una asociación civil que lleva 13 años trabajando por el medio ambiente.

“Estaba acostado y me levanté tres de la mañana, le dije a la mamá de mi hijo, oye voy a hacer una asociación, voy a cuidar el planeta, me dijo estás loco duérmete, eso lo hace gente con dinero y poder, ella se durmió y yo empecé a escribir la historia de lo que sería Cool Planet, a las nueve de la mañana que llegué a mi trabajo yo ya tenía las bases, le comenté a mis compañeros de oficina, les dije que, si querían sumarse y empezamos”, expresa.

Te puede interesar: ¿Buscas productos orgánicos? Visita el "Mercado Natura" en Xalapa

Local Especialistas advierten: Plástico, principal contaminante de ríos y océanos

Reconoce que no sabía nada del tema ambiental pero estaba convencido de poner su granito de arena para salvar al planeta y compaginar sus estudios de licenciado en Administración de Empresas y Restaurantes con el tema ecológico.

“Yo no sabía nada del tema ambiental, estaba consciente de acciones como tirar la basura en su lugar, de no contaminar, pero empecé a estudiar, me acerqué con las personas que ya traían trabajo, que estaban dedicados en el tema así como dependencias como la Semarnat, a la Procuraduría de Medio Ambiente y algunas otras más, yo estudié Administración de Empresas y Restaurantes en Puebla y de alguna manera tiene que ver el turismo, la conservación de áreas naturales con base a los desechos de hoteles y restaurantes hacía el mar, toda esa parte ya la manejaba de manera personal pero nunca como asociación para promover el ambiente ”, señala.

Fue así como la asociación se encaminó a la creación de proyectos que pudieran contribuir con el cuidado al medio ambiente; uno de ellos fue el de “reciclando y ayudando” el cual inició hace diez años atrás en conjunto con la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC).

Afirma que este programa en particular lo llenó de muchas satisfacciones, sobre todo por el agradecimiento de madres de menores con diagnóstico de cáncer quienes pudieron cumplir con sus tratamientos a través de la recolección de desechos como plásticos, tapas y demás.

Leer más:Entregan medalla al Mérito por la Defensa y la Mejora del Medio Ambiente

Trabajan con las autoridades del ayuntamiento de Veracruz en programas para restaurar y reforestar lagunas y áreas verdes | Foto: Cortesía | Cool Planet

“Tengo algo muy presente, cuando iniciamos la campaña de reciclando y ayudando había un chico que tenía cáncer y con este programa logramos ayudarlo para que se salvara, en algún momento esta información me llegó, estaba en un centro de diversión, se me acercó una señora, me agradeció por lo que había hecho por su hijo, es una satisfacción muy grande que tengo, de poder contribuir con el medio ambiente y con la sociedad a través de programas como este, me llena de emoción este caso”, narra el hecho mientras unas lágrimas se asoman cambiando la expresión de su rostro.

Otro de los proyectos concretados por la asociación es el que realizan en colaboración con el Parque Arrecifal en el tema de la conservación de las tortugas y campañas de control del pez león.

También trabajan con las autoridades del ayuntamiento de Veracruz en programas para restaurar y reforestar lagunas y áreas verdes así como el rescate de animales hallados en la vía pública.

En ese sentido el entrevistado destaca que no solo gente con poder y dinero puede hacer algo por el planeta, sino que basta la actitud para iniciar con cosas pequeñas como separar la basura.

Señala que basta la actitud para iniciar con cosas pequeñas como separar la basura | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

Entre algunas de las actividades llevadas a cabo por la asociación es la limpieza y conservación en playas e islas, lagunas, manglares, el manejo de residuos sólidos, talleres, conferencias, pláticas para involucrar a escuelas y empresas para participar con acciones que puedan mitigar el cambio climático, frenar la contaminación de mantos freáticos, atmósfera y aire.

“Preservar el medio ambiente y cuidar el planeta lo debemos hacer todos, todo está a nuestro alcance desde los de bajos recursos hasta los altos, todo es conciencia, educación, el tema de la educación nos lleva a no tirar basura, podemos separar la basura”, agrega.

El ambientalista considera que en estos años si ha habido avance por parte de la sociedad sobre el tema ecológico y que la población infantil son los más preocupados por contrarrestar los efectos.

Cuidar del planeta... tarea de todos

Tan solo Cool Planet ha ido sumando equipo con asociaciones, empresarios y escuelas haciendo presencia no solo en la zona conurbada sino también Medellín de Bravo, Alvarado, La Antigua así como otros estados.

“Damos cursos en escuelas y vemos que los niños saben muchísimo, tienen conocimientos de separación de basura, sobre la importancia de no contaminar, como generar composta y sus usos, me sorprende más la gente de las comunidades rurales ha hecho mucha conciencia de ser responsables con lo que hacemos y decimos”, menciona.

Las personas que quieran participar con Cool Planet pueden pedir informes en sus redes sociales o acudir a sus oficinas las cuales están ubicadas en Bernal Díaz del Castillo número 26 en la ciudad de Veracruz.