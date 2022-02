Reconoce alcalde de Coatepec problemas con la recolección de basura

El alcalde de Coatepec, Raymundo Andrade Rivera reconoce que tienen un problema con la recolección de sus residuos sólidos dado que en la administración anterior se dejaron unidades en mal estado.

Además, confirma que sus desechos son enviados al basurero de Altotonga, a pesar de las quejas por el mal manejo que tiene del sitio de disposición final por parte de la empresa Packing y por lo que paga más de medio millón al mes.

“Efectivamente hemos tenido problemas con los residuos sólidos ya que la administración anterior nos dejó vehículos muy deteriorados; sin embargo, ya entraron nuevas unidades y esperemos que esta semana se normalice, este fin de semana vamos a estar laborando en la recolección de los residuos sólidos en todo el municipio y yo creo que la próxima semana ya vamos a estar emparejados en el servicio”.

En entrevista previo al evento conmemorativo del 109 Aniversario de la Creación del Ejército Mexicano en las instalaciones del 63 Batallón de Infantería precisa que en este momento cuentan con tres unidades que adquirieron y de las siete que había de la pasada administración únicamente están funcionando tres.

“Eso también nos va a permitir, la llegada de los nuevos para que podamos meter al taller a rehabilitar los anteriores y de esa manera ya tener el servicio completo (…) vamos a tratar de recuperar las unidades lo más pronto posible”.

Explica que su municipio tiene cerca de 100 colonias, de las cuales 50 son las más grandes por lo que considera que con seis unidades de recolección son suficientes para prestar el servicio.

El presidente municipal refiere sobre la disposición final que paga más de medio millón al mes a la empresa Packing en el municipio de Altotonga.

“Nosotros ya como destino final se están depositando en Altotonga, hay un convenio con una empresa (Packing) estamos pagando 250 pesos por tonelada, en diciembre que hubo un rezago que no se realizó la limpia pública sí tuvimos un aumento mensual de la basura, más o menos andamos en 70 toneladas diarias”.

Sobre las quejas que hay contra la empresa, refiere que es un tema que no le compete y que ésta debe resolver; añade que por el momento no tienen considerado tener un relleno sanitario en Coatepec pues para ello se requiere de un estudio profundo dado que no es un tema menor.

“Tiene que tener todas las condiciones de seguridad para no dañar a la ecología y en ese sentido vamos a trabajar, es una serie de requisitos para poder llegar al final, de entrada, sí (se ve complicado) y la ciudadanía no ve con buenos ojos el que se tenga un relleno sanitario en Coatepec)”.