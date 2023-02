Refuerzan campañas de esterilización de mascotas para evitar envenenamientos

La directora de Salud, Olga Alarcón Ricardez reveló que, derivado de algunas denuncias por envenenamiento de gatos en algunas zonas de Xalapa, han reforzado las campañas de esterilización.

“Por eso se hicieron las campañas de esterilización a felinos hace dos semanas, no sé si recuerden fueron puros gatos y hembras, precisamente porque los estaban envenenando, pero vuelvo a insistir si no hay una denuncia como tal, lamentablemente nosotros estamos atados de manos”.

Te puede interesar: Tras muerte de husky, iniciativa ciudadana busca rescate de sitios turísticos

Expuso que si bien cuando hay quejas en ese sentido hacen una inspección y se acude a ver el lugar que se indica, en redes no hay más datos específicos y como dirección no pueden hacer más.

Local ¡Luchan por las tortugas! Fundación Yépez liberó 399 mil crías

“Pasó en Xalapa 2000 no es un caso de ahorita, es de administraciones pasadas y que se volvió a dar la misma situación, se recurrió al lugar, fuimos a ver, nos sabemos exactamente si los envenenaron adrede o que dejaron veneno para animales rastreros no sabemos; sin embargo, yo invito a la ciudadanía a que procedan, a que hagan su denuncia”.

Asimismo, recordó que desde la semana pasada se reunieron con asociaciones de animalistas como Ada Azul y Patitas Suaves que han aceptado trabajar en coordinación con el Ayuntamiento de Xalapa y han llevado a cabo campañas de esterilización de perros.

“Esto es con la intención de atender a los animales en situación de calle, sabemos que hay mucho animalito en situación de calle, el ayuntamiento o la dirección de salud, está imposibilitada de ir a agarrar a los animales y llevarlos a esterilizar, el artículo 19 del reglamento nos lo prohíbe, se manejan como redadas”.

¿Qué opina sobre la acusación de una camioneta que llevaba perros de la calle en Xalapa?

Luego de que algunas asociaciones denunciaran que detectaron a una camioneta que se llevaba a perros de la calle, la funcionaria señaló que supo de ellos por las redes sociales, pero tampoco hubo denuncia formal.

“Nosotros no tenemos la injerencia, ahí se tiene que denunciar en Fedayca (Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Contra Animales), y ya en coadyuvancia con nosotros es como trabajamos, si tu no pones la denuncia en el área correspondiente, lamentablemente nunca llega a nuestras oficinas”.

¿Qué ocurrió con la taquería que presuntamente vendía carne de "perro" en Xalapa?

Sobre la queja de que en una taquería se estaba vendiendo carne que parecía de “perro”, apuntó que acudieron a verificar, pero no hubo pruebas de esos dichos; sin embargo, insistió en que si no hay de denuncia no pueden proceder.

“Se hace una inspección, le corresponde a Comercio en coordinación de Salud Animal, no hay una prueba como tal y no hay una denuncia, repito las redes sociales no es el medio, tenemos que proceder legalmente conforme a lo que nos marcan nuestros reglamentos y la primera instancia es Fedayca”.