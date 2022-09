Reglamento pondrá en orden a empresas de grúas; conoce los requisitos que deberán cumplir

Se prevé que en este mes sea publicado el Reglamento de la Secretaría de Seguridad Pública con el que se va a regular la actividad de las empresas de grúas de la entidad.

Dicho Reglamento contempla que sea la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) la responsable de realizar el cobro por multas o arrastre de vehículos, por lo cual los propietarios de las empresas de grúas deberán darse de alta en el padrón de proveedores de la dependencia y solicitar ante la Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado un permiso para operar, el cual tendrá una duración de un año.

¿Qué más contempla el Reglamento de la Secretaría de Seguridad Pública?

Además, las empresas tendrán que contar con un corralón con cámaras de vigilancia, espacio de al menos 5 mil metros cuadrados, seguridad y expedir facturas. Para ello, contarán con un plazo de 180 días una vez que el Reglamento sea publicado.

El director General de Tránsito y Seguridad Vial, José Antonio Camps Valencia, dio a conocer que el Reglamento todavía está en el proceso, ya que se encuentra en análisis en el área jurídica.

Manifestó que dentro de los requisitos se contempla es que los propietarios de empresas de grúas deban solicitar un permiso temporal con la Dirección de Tránsito y Transporte, así como inscribirse en el padrón de la Sefiplan.

"Este permiso tendrá un plazo máximo de un año, se piden los requisitos básicos, se debe especificar si se trata de una persona moral o física, son autorizaciones temporales que se deben ir renovando cada año", expuso.

Sefiplan: responsable de cobrar todos los servicios por las empresas de grúas

Destacó que la Sefiplan será la responsable de cobrar todos los servicios prestados por las empresas de grúas y está por determinarse si les devuelve el recurso cada quincena o por mes.

Puntualizó que ya se cuenta con un acuerdo tarifario establecido por Unidades de Medidas y Actualización (UMA) para el cobro de multas y arrastre, mismo que fue publicado el año pasado.

Propietarios de empresas de grúas deberán darse de alta y solicitar ante la Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado un permiso para operar | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Mencionó que a la fecha no se ha tenido diálogo con los propietarios de las empresas de grúas, "lo ha dicho el señor gobernador, que la empresa que no esté de acuerdo con el tarifario no va a trabajar con los servicios auxiliares".

Refirió que a la fecha son 44 empresas de grúas las que operan en la entidad y se espera que la mayoría cumpla con los requisitos establecidos.

"Considero que la mayoría va a cubrir los requisitos, uno de los más importantes es el corralón donde se prevé que tengan cámaras, espacio de al menos 5 mil metros cuadrados, seguridad, que expidan facturas", expresó.

El director General de Tránsito y Seguridad Vial, José Antonio Camps Valencia, dio a conocer que el Reglamento todavía está en el proceso | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Por último, afirmó que el Reglamento será aplicado en todas las direcciones de Seguridad Pública y para todos los casos en lo que se utiliza el servicio de grúas.

"Se van a regular todos los casos, este Reglamento que está próximo a salir es para prestar el servicio auxiliar en la Secretaría de Seguridad Pública, la cual incluye a la Policía Vial, Fuerza Civil, Tránsito y Transporte. No se privilegia a las empresas de grúas, lo que pasa es que en el reglamento de la Ley de Tránsito cuando no tienes licencia o tarjeta de circulación, lo que procede para lograr el pago es el retiro de la unidad, eso es una garantía para que la persona pague la multa", agregó.