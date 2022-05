¿Regreso escolar detona enfermedades respiratorias?; alergólogo explica

Veracruz, Ver.- Luis Alfredo Domínguez Sansores, pediatra alergólogo y representante de la Asociación Pediátrica de Veracruz, informa que incrementó en cien por ciento la incidencia de enfermedades respiratorias en menores de edad, desde que se comenzó la incorporación de niños a las aulas.

El especialista detalla que esta situación se debe a que en dos años los menores no estuvieron expuestos a infecciones por el aislamiento obligado de la pandemia de Covid y por ende no tuvieron un desarrollo adecuado de su sistema inmunológico.

Esta situación se presenta de manera más marcada en estudiantes de grado preescolar y primeros años de primaria.

“Los niños, sobre todo en la etapa de los primeros cuatro años, el sistema inmunológico es el periodo que tarda en terminar de madurar, por eso es que en los periodos de kinder y maternal hay un pico de enfermedades y contagios, en promedio en esas edades los niños se enferman cada tres semanas, hablamos de infecciones menores que se tratan con medicamentos básicos para infecciones respiratorias”, explica el especialista.

El médico Luis Alfredo Domínguez dijo que las consultas pediátricas durante la pandemia disminuyeron 50 por ciento debido a que los niños no presentaban enfermedades respiratorias.

Pero a partir de noviembre comenzó a verse un repunte que para febrero ya era mayor a las estadísticas que se tenían antes de la pandemia de Covid-19, coincidentemente con el aumento de escuelas que regularizaban sus clases presenciales. "Estos dos años que los niños no se expusieron a procesos infecciosos, sus sistema inmunológico no estuvo estimulado, entonces es un sistema inmunológico que no logró desarrollarse adecuadamente, como si estuvieran en exposición", explica el especialista.

El médico puntualiza que se trata de infecciones respiratorias ligeras que no requieren tratamientos mayores que medicamentos básicos, así como cuadros de asma que por dos años se habían mantenido controlados.





“Principalmente de vías respiratorias y empezó a haber un repunte en los cuadros de pacientes con asma, entre 2020 y principios 2021 los cuadros de asma estuvieron controlados, pero cuando empezó a haber mayor exposición el sistema inmunológico comienza de nuevo a estimularse y a presentarse estos cuadros de nuevo”, detalla.

En ese tenor, Domínguez Sansores, recomienda a los padres de familia no confiarse, pues el Covid no ha sido erradicado y comenzó a presentarse secuelas entre los infantes.

Finalmente y por su parte, Jorge Silva, director de un medio, anunció por su parte la Jornada Cívica, Cultural y de Salud Infantil, con la cual brindarán 40 consultas médicas gratuitas a infantes. La jornada será el sábado 7 de 4 a 8 de la tarde en la calle Prim, en el edificio de los maniobristas