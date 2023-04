¡Tome precauciones! Avenidas en Xalapa serán rehabilitadas a partir del lunes

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil dio a conocer que el próximo lunes iniciará la rehabilitación de la avenida Enrique C. Rébsamen y de Circuito Presidentes.

En conferencia de prensa, refirió que ambas vialidades serán pavimentadas con concreto hidráulico y se prevé que los trabajos tengan una duración de seis meses.

“El próximo lunes empieza y volvemos a dar un poco de lata en Xalapa con la transformación de la ciudad en obra pública, modernidad y mejora de la circulación, por ello pedimos la comprensión de la ciudadanía porque se van a generar ciertas molestias, pero estamos en clima y tiempo para hacer una obra rápida”, dijo.

Local Ayuntamiento revisará situación de contenedores abandonados en Arco Sur

Indicó que con estas obras buscarán dar terminación a la pavimentación del Circuito, donde posteriormente también mejorarán la jardinería e instalarán alumbrado adicional.

Comentó que se le dará una nueva vista general en Arco Sur, siendo esta una zona de alta circulación y afluencia de estudiantes

En el caso de Rébsamen, Ahued Bardahuil dijo que se mejorará la jardinería y habrá alumbrado adicional para que toda la zona quede iluminada.

¿Cuánto se invertirá para la rehabilitación de Circuito Presidentes y Rébsamen?

"Para hacer una obra rápida porque es levantar banqueta, mejorar la base, y tirar concreto hidráulico que tendrá una duración de más de 30 años por el material que se está presentando", expresó.

Detalló que la inversión en Rébsamen es de 24.5 millones de pesos que ya están fondeados con más de 20 mil metros cuadrados de concreto hidráulico y en Circuito Presidentes es de casi 8 mil 600 metros cuadrados de pavimentos hidráulico con una inversión de 14.5 millones de pesos.

¿Qué opina Ricardo Ahued sobre Hipólito Rodríguez?

Por otra parte, el edil afirmó que no tiene nada contra su antecesor Hipólito Rodríguez Herrero y que él no lo está citando a entregar cuentas, sino la autoridad.

Luego de que se diera a conocer que el ex alcalde promovió un segundo juicio de amparo en contra del citatorio que le giró la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Xalapa, para acudir a comparecer y aclarar situaciones relacionadas con la entrega-recepción, Ahued Bardahuil señaló que los presidentes municipales están obligados a rendir cuentas.

"Ese amparo lo hace porque en la entrega recepción se le pide (aclarar), yo lo voy a hacer si a mi me llaman yo no me voy a amparar y a todos los alcaldes les pasa, el que nada debe nada teme, yo no tengo nada en contra de él, lo respeto y creo que así es, pero yo no lo estoy llamando, a mí me extraña que digan 'Ahued lo llamó', pues yo no soy la Fiscalía o el Orfis, que me enseñen un correo donde yo lo estoy citando, lo está citando la autoridad como a mí me están citando", comentó.

Ricardo Ahued Bardahuil expuso que no tiene nada contra su antecesor Hipólito Rodríguez Herrero | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Manifestó que en este mes su administración y la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa serán auditados por la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano de Fiscalización Superior.

"Y si ellos van a entrar pues pase usted a ver qué encuentran, si estamos mal pues ya ni modo, pero no me estoy amparando, ya vienen a auditar el ayuntamiento y CMAS también y ¿Me voy a amparar contra eso?, pues no", dijo.

Comentó que en su caso proporcionará toda la información, por lo que no piensa ampararse dado que se trata de un acto que establece la ley, "yo no lo estoy citando, hasta me da risa que digan que se ampara de Ahued".