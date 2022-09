Mal tiempo y gastos por regreso a clases provoca caída en ventas de mariscos

Veracruz, Ver.- El mal tiempo que ha prevalecido y los gastos por el regreso a clases han ocasionado la caída de la venta de pescados y mariscos hasta en un 40 por ciento en los mercados de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

Los comerciantes mencionan que hay poco producto y aunque se ofrecen en promoción la gente no tiene dinero para comprar marisco, prefieren utilizar el efectivo en los gastos escolares y comer económico.

¿En cuánto han bajado la venta de mariscos en Veracruz?

Sadid Vallado Tiburcio, locatario del mercado Hidalgo expresa que con el regreso a clases las ventas “se fueron al suelo”. “Yo estaba vendiendo diariamente de cuatro a cinco mil pesos y ahora me voy con mil 200 a mil 500, no me sale ni para los gastos”, expone.

Aunado a esto el mal tiempo también ha sido un factor para que el producto no sea suficiente. “Con las lluvias las ventas cayeron, con la lluvia no se puede trabajar, no hay producción, la gente ni sale de sus casas, pero además también tiene que ver la entrada de alumnos a escuelas, lo que ocupaban para comprar marisco mejor lo utilizan en libros, colegiaturas, uniformes”, expresa el señor Arturo comerciante en el mercado de pescadería.

¿Qué especies son las más escasas?

Los locatarios refieren que algunas de las especies que están escasas son el peto, la jaiba, la sierra que son productos con mucha demanda entre los clientes. “Lo que hay ahorita es pescado de playa, robalo, mojarra y pescado congelado, la mojarra depende su calidad, pero oscila entre los 90 a 100 esos”, comenta Faustino Lima.

Por ello han tenido que buscar estrategias para vender el poco producto que tienen abaratando su precio, como el de la mojarra que estaba en 80 pesos por kilo y ahora se ofrece entre los 40 y 45 pesos. Otro producto accesible es la pulpa de camarón. “Tenemos poca venta, poco producto y lo que tenemos le estamos bajando el precio”, señala Víctor otro de los locatarios.

Comenta que una vez que inicie la época de frentes fríos el producto continuará escaso porque los pescadores no pueden salir a trabajar debido a las restricciones en materia de seguridad. “Además que viene la época del norte que también nos perjudica mucho, vamos a ver cómo se comporta la venta, pero si está baja”, agregan.

En los mercados la ciudadanía puede encontrar el kilo de mojarra a 100 pesos como máximo, el chuco en 140 pesos, el filete a 180 pesos, el camarón a 100 y el pulpo a 200 pesos.

