Elecciones 2024 serán riesgosas para periodistas: Reporteros Sin Fronteras

La representante de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en México, Balbina Flores, previó que durante el proceso electoral que se desarrollará en 2024 habrá situaciones de riesgo para los comunicadores.

En conferencia de prensa, realizada en la plaza Sebastián Lerdo, manifestó que una de las acciones más importantes que deben desarrollar los comunicadores es capacitarse para participar y enfrentar las situaciones que se registren previo, durante y posterior a los comicios.

Puntualizó que ni en el país ni en el estado ninguna autoridad garantiza la seguridad de los periodistas. Manifestó que la situación actual de la prensa en México y en Veracruz no ha mejorado, pese a lo que las autoridades señalan.

"La situación de la prensa en México y en particular en Veracruz no es mejor. No hemos avanzado ni vivimos en un país donde nada pasa con la prensa”, expuso.

Balbina Flores, representante de RSF | Jesús Escamiroza/Diario de Xalapa

Recordó que en 2022 México se convirtió en uno de los países más peligrosos para el periodismo, ya que 15 comunicadores fueron asesinados y dos desaparecieron.

“Eso es algo reprobable en un país democrático, en un país donde esperamos que la impunidad desaparezca, donde esperamos que la protección de las y los periodistas sea garantizado y donde deseamos que la justicia llegue pronto para tantas familias, muchas de ellas aquí presentes”, dijo.

Comentó que del año 2010 a la fecha se contabilizan 33 periodistas asesinados y cuatro desaparecidos en el estado de Veracruz, cifras de la organización que representa.

“El reto es enorme pero aquí estamos y aquí seguiremos acompañando a las familias y a todos ustedes que hacen esta labor cotidianamente", agregó.