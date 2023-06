300 reportes diarios de violencia animal y Fiscalía no actúa: Patitas Suaves

La encargada del refugio canino "Rescate Animal Patitas Suaves Xalapa", Rosario Garduza Calderón, reprochó la falta de atención y herramientas de la Fiscalía General del Estado para atender las denuncias de maltrato y asesinatos de animales en Veracruz.

En entrevista, señaló que se denunció el asesinato de la perrita "Milagros" registrada en la colonia Porvenir II de la capital veracruzana; sin embargo, las autoridades no atendieron como se debe.

¿Quién hizo la agresión en la colonia Porvenir 2?

"A diario tenemos casos, varios rescates, entre cinco y diez casos, pero el abuso que hubo ayer rebasó todo, una persona en la colonia Porvenir 2 asesinó a una perrita a palazos, la aventó a un barranco y todo frente a un menor de edad, personas nos pidieron el apoyo, la recogimos y la trasladamos a una clínica donde le hicieron una radiografía, se dieron cuenta que tenía destrozado el bracito izquierdo, los pulmones estaban dañados, la dejamos para su atención médica y pusimos la denuncia correspondiente expuso.

Mencionó que se levantó la denuncia en la Fiscalía General del Estado por el fallecimiento de la perrita.

"Nos dijeron que no tienen un médico veterinario que realizará la autopsia y que tampoco hay un lugar en donde se pueda hacer, la Fiscalía está muy atrasada en estos casos, tuvimos que movernos para hacer el procedimiento, Sedema nos mandó un médico veterinario y la clínica prestó sus instalaciones para hacer la autopsia", dijo.

Refirió que se está pidiendo la intervención de las autoridades para poder solucionar este problema, ya que mientras no se realicen las acciones correspondientes no habrá soluciones.

"La violencia en contra de los animales va en aumento en Veracruz, no sé si las autoridades no se dan cuenta o no quieren, nosotros tenemos alrededor de 300 reportes diarios en la página de perritos en azoteas, muriéndose de hambre, perritos que son golpeados o atropellados, es tiempo para que las autoridades tomen cartas en el asunto", comentó.

Consideró indispensable generar un precedente para que las personas que quieran hacerle daño a los animales "lo piensen dos veces".

"El año pasado rescatábamos de tres a cinco perritos diarios y ahora son hasta diez, es necesario que la Fiscalía tenga las instalaciones necesarias para poder proceder porque sin las herramientas necesarias no se puede lograr", comentó.

Además, el próximo martes se llevará a cabo una marcha a las 9:00 horas desde el Cobaev a la Fiscalía General del Estado con el objetivo de exigir justicia en todos los casos de maltrato hacia los animales.

El próximo domingo 11 de junio se llevará a cabo un Croquetón y boteo en el parque Benito Juárez, a partir de las 14:00 horas en la que participarán los integrantes de Delfines Marching Band de la Escuela Secundaria General número 5.