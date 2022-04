Restauranteros no quieren Ley Seca este fin de semana

Veracruz, Ver.- En vísperas de la semana santa, hoteleros de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Alvarado, reportan un incremento del 60 por ciento en las reservaciones, lo que les genera altas expectativas para ese periodo vacacional, reporta el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Santiago Caramés Chaparro.

“Bien, vamos muy bien, ya comenzamos a recibir un número de reservaciones importantes, ya hay hoteles que reportan reservaciones por el 60 por ciento para la próximas semana sobre todo para los días, jueves, viernes, sábado y domingo”, celebra.

Local Hoteleros de zonas de Cultura y Aventura, esperan ocupación del 95% en Semana Santa Ante estas cifras, el líder hotelero se muestra contento y espera que con la llegada de la temporada vacacional alcancen lleno total dentro de la ocupación permitida por las autoridades sanitarias que es de un 75 por ciento en los tres municipios.

“La expectativa que tenemos es alcanzar los niveles permitidos, estar al cien por ciento pero dentro de los niveles permitidos por los servicios de salud. Estamos ahorita al 75 por ciento en ambos municipios, incluso Alvarado”, confía.

Espera que la cuestión climatológica sea propicia las próximas dos semanas, pues recuerda que en esta época lo más buscado por los turistas son sus playas.

"Lo único que nos tiene un poco pensando es la cuestión climatológica que es algo que no depende de nosotros, porque vemos que el clima no está respetando los tiempos porque cuando debe de llover no llueve y cuando no debe de llover llueve, entonces vamos a esperar esa parte", espera.

Local ¿Se podrá acudir a eventos de la Semana Santa en Orizaba?

Los "días santos", de jueves a domingo de la llamada semana mayor, es cuando esperan que se dé el mayor repunte en el servicio de hospedaje, en tanto para la segunda mejor conocida como de Pascua esperan alcanzar un repunte del 55 por ciento.

Con respecto a la posibilidad de que en Veracruz haya ley seca con motivo de la consulta de Revocación de Mandato, Caramés Chaparro espera que no se aplique o que haya facilidades para los prestadores de servicios turísticos de la zona conurbada, ya que afectará al primer fin de semana de las vacaciones de Semana Santa.

Finalmente, el presidente de los hoteleros en la zona conurbada menciona que estarán a la espera de las instrucciones que giren las autoridades.

“Muchísimo, sí nos afecta muchísimo, sobre todo que cae en un fin de semana de vacaciones y obviamente cuando el vacacionista cuando viene, hay que ser muy claro, viene a echarse unas cervecitas y a disfrutar, entonces el hecho de tener esta prohibición sí nos va a afectar y sobre todo va a afectar la imagen que da Veracruz”, finaliza.