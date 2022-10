Van por la revisión al impuesto por “contaminación visual”; ¿se eliminará?

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil afirmó que se suspenderá el pago del llamado impuesto "contaminación visual" en tanto se hace la revisión del Código Hacendario y modificaciones necesarias.

Tras la manifestación de comerciantes que dijeron que les están cobrando por la publicidad que tienen en las fachadas de sus negocios, el edil reconoció que es una queja justa ante los altos cobros que se estaban pidiendo.

"Lo que hicimos es detener para investigar y suspender, además es un documento muy mal escrito, muy agresivo (...) Cosas que no van, es un formato que viene del área de Desarrollo Urbano".

Explicó que el código hacendario actual presenta una fórmula de cobro, que deberá ser revisada y en su caso cambiada.

"Vamos a hacer la corrección, en algunos casos vimos que es muy elevado porque, aunque viene como una obligación que se tiene es muy costoso, tenemos que corregirlo y hacer el procedimiento".

Hay anuncios por los que se les está cobrando a la gente más que lo que pagan por predial

Señaló que hay anuncios por los que se le está cobrando a la gente más que lo que pagan por predial, por lo que debe ser revisado y modificado.

“Cité a la dirección de ingresos, a la comisión edilicia y lo vamos a revisar con Desarrollo Urbano, de hecho, ahorita pedí que se suspendiera en tanto se revisara cuál es el procedimiento para no generarlo. No es que vaya para atrás, así está, así se aprobó y así se mandó al cabildo y al congreso, tenemos que hacer una corrección nosotros como cabildo para que esa contribución que marca la ley no sea lesiva”.

Obra en Pípila podría ser cancelada por desaprobación de vecinos

Sobre la protesta de vecinos de la calle Pípila de la colonia Insurgentes, insistió en que su gobierno no cae en chantajes ni pleitos partidistas por lo que la obra programada para ese lugar, podría ser suspendida ante la negativa de algunos vecinos.

Vecinos señalan que el alcalde de Xalapa Ricardo Ahued les prometió que la calle quedaría lista | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Explicó que se trata de una solicitud para pavimentación de 100 metros, pero no solo es eso, sino que la norma les exige cambiar agua pluvial y drenaje sanitario por lo que desde hace varios meses están tratando el tema con vecinos, pero se les informó que se debería ampliar para abarcar más cuadras y eso les molestó.

“Derivado de eso no me autorizaron la obra, por tal motivo aun estando fondeado en CMAS para hacer la obra, se cancela una obra que beneficiaría a mucha gente porque se opone la señora a que se haga la obra si no se le pavimentan 100 metros cuando no es su calle, es un área que se tiene que integrar a la red de agua, de drenaje y pluviales”.

Recordó que ya se tiene el proyecto que requiere de una inversión de 2 millones de pesos que de ser cancelada pasarían a otra obra, dado que esta deberá ser aceptada por el patronato que encabeza Arely Hernández y que ha mostrado su inconformidad.

"Es una obra muy grande y tenemos también el proyecto ejecutivo de pavimentación del año que entra y la molestia fue que se les dijo que se va a pavimentar después de enero y se ofenden".

Vecinos de la calle Pípila en el tramo Mariano Matamoros a Mariano Abasolo, bloquearon por unos minutos la calle Enríquez para exigir la pavimentación de esa vía | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Ahued Bardahuil señaló que en su administración hacen bien las cosas y sin "chantajes políticos ni pleitos partidistas".

"Aquí la administración ni se deja chantajear ni le falta a nadie, lo curioso es que se está presentando un proyecto que lleva drenaje en todas las calles, sanitario, obra pluvial que vale 2 millones de pesos y les dijimos que queremos hacer la obra y dijeron que no, que querían de acá para acá, porque los demás no son compañeros de mi grupo".

El presidente enfatizó que todos son ciudadanos xalapeños por lo que los pleitos que haya no son del gobierno que encabeza. Agregó que la idea era iniciarla este año que incluye drenaje sanitario, red de agua potable y obra pluvial para cuatro cuadras que podría ser suspendida por "enemistades" entre vecinos.