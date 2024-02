Si me voy a una campaña, sería de vacunación: descarta Ricardo Ahued participar en elecciones

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil descartó que él o algún edil o funcionario en su administración haya expresado que se separará del cargo para poder buscar algún puesto de elección popular en las próximas elecciones.

En su caso, remarcó, no se sumará a ninguna campaña, "aquí estoy, si me iré a una campaña yo creo que sería solamente de vacunación porque de ahí en fuera no tengo otra qué hacer, imagínate, tendría que abandonar (la presidencia municipal)".

En ese sentido refirió que en la ciudad hay mucho trabajo y que se espera que las elecciones se den en paz y reforzando la democracia.

"Están en la libertad de hacerlo, pero no creo, nos hacen falta si no yo qué hago solo. Si así fuera seríamos respetuosos y deseándoles lo mejor".

Recordó que el cabildo está representado por todas las fuerzas políticas y cada uno de ellos tiene el derecho a participar activamente en el partido que representa.

"Todo nuestro respeto y agradecimiento porque al menos lo que se ha hecho en Xalapa con la aprobación de la coordinación de esfuerzos se ha hecho con base en todos los que están aquí representados, cada uno dignamente a sus corrientes partidario".

Recordó que considerando que las campañas inician en marzo, los funcionarios o ediles tendrían 90 días antes de la elección para separarse del cargo para poder participar.

Además, sobre la publicidad que se vio en unidades del transporte público del informe de un regidor del Ayuntamiento de Xalapa dijo que están en su derecho porque se trata de un derecho y obligación.

En ese sentido señaló que los servidores públicos del ayuntamiento de Xalapa han sido capacitados para no incurrir en ningún delito electoral.

"Capacitando, hay muchos cambios, ya se está capacitando, tuvimos en cabildo dos eventos de capacitación y seremos respetuosos a fin de mes mi propia página se va a congelar, la del ayuntamiento".

Señaló que con ello lo que se busca es que no vayan a incurrir por falta de información en un acto que pueda ser sujeto de algún señalamiento.