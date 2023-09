Descarta Ricardo Ahued participar en proceso interno de Morena

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil afirmó que concluirá su gestión como presidente municipal y descartó que vaya a participar en la contienda interna de Morena para elegir al coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación, en la campaña de quien resulte ganador o la próxima administración estatal.

¿Por qué Ricardo Ahued no participará en el proceso interno de Morena?

En entrevista, explicó que está concentrado en su administración puesto que hay muchas demandas y necesidades en la ciudad.

“Es apuntarse a cosas que quizá no tengamos la oportunidad de hacerlo, no, vamos a terminar y yo sí les diré cada paso que dé como lo he hecho en el pasado y el presente. La decisión que tome siempre la voy a hacer apegada de frente, yo no escondo ni le doy vueltas a las situaciones que se vengan”.

El edil dijo que donde “Dios le ponga para hacer el bien” ahí estará y que está dispuesto a trabajar y aportar su experiencia donde sea necesario.

“Lo que sí confirmo es que donde Dios te ponga para hacer el bien, ahí va a estar Ricardo Ahued, no voy a hacer nada que esté en contra de una actitud personalísima o de beneficio personal, donde yo esté y me quede la fuerza para sentirme orgulloso, de que puedo aportar con mi experiencia, con mi trabajo, mi dinámica, soy gente de mucho trabajo eso sí, yo no descanso”.

Y es que dijo que además de trabajar con mucha intensidad, es muy exigente y le gustan los resultados sin rodeos.

“Me gusta dar respuesta inmediata y a veces eso trae una dinámica el ayuntamiento de dar respuesta a la voz de ya. Yo tomo decisiones de inmediato y lo mismo le pido a mi gente”.

Ricardo Ahued Bardahuil afirmó que concluirá su gestión como presidente municipal | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Remarcó que en su administración no hay funcionarios que le estén dando “vueltas al asunto”, pues la población requiere de resultados inmediatos.