¿Lista para la gubernatura? Rocío Nahle dejará la Secretaría de Energía

La titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle García señaló que dejará el cargo federal en diciembre próximo, pese a que participará en la elección interna de Morena a la Coordinación Estatal de Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

La funcionaria federal aseveró estar conforme con los términos en los que fue emitida dicha convocatoria, la cual le permitirá contener en la selección de la persona que representará al partido en las elecciones de 2024.

Te puede interesar: La gente sabe quién es de Veracruz: Huerta Ladrón de Guevara

Refirió que como en cada una de las contiendas en las que ha participado, en 2012, 2015 y la última en 2018, donde ganó como senadora de la República, se someterá a la encuesta y a la voluntad del pueblo de Veracruz.

Local Morena emite convocatoria para aspirantes a gubernatura de Veracruz

“Voy a seguir en la secretaría hasta diciembre de 2023, porque tengo que terminar el plan de trabajo que le presenté a Obrador porque esto es lo primero, esto es la transformación de México”, dijo.

¿Qué opina Rocío Nahle sobre la convocatoria para la gubernatura de Veracruz?

Refirió que la recién publicada convocatoria marca claramente que quien resulte seleccionado como para Coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Veracruz, deberá separarse de su cargo 90 días antes del 2 de junio de 2024, día en que se desarrollarán los comicios.

Afirmó que el resultado de la encuesta, la voluntad de los veracruzanos será acatada.

La actual secretaria de Energía, Rocío Nahle García puede contender por la gubernatura abanderada por Morena | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

“Estoy de acuerdo con la convocatoria de mi partido; me voy a someter a la consulta y que los veracruzanos decidan. Siempre me he sometido a la voluntad del pueblo, en el 2012 participé en una contienda en Coatzacoalcos y no salí favorecida y respeté; en el 2015 participé nuevamente en el Distrito 11 y me vi favorecida con el voto de los ciudadanos y los representé dignamente con trabajo; en el 2018 nuevamente los veracruzanos me refrendaron su apoyo y desde el senado y la Secretaría cada día he otorgado mi trabajo a favor de los mexicanos, de la misma manera en esta ocasión me voy a poner a la consideración de los veracruzanos y acataré la voluntad del pueblo, siempre lo he hecho”, concluyó