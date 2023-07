Nunca más el poder conservador volverá el país: Ricardo Monreal

Ixhuatlán de Madero, Veracruz.- El senador con licencia Ricardo Monreal Ávila aseguró que se buscará continuar estableciendo las bases constitucionales para evitar que la corrupción regrese a los espacios de decisión.

En un mensaje emitido desde este municipio, indicó que durante cinco años se fijaron las bases constitucionales y legales para que el cambio de régimen no retroceda.

"Para que no regresen los mismos y nunca más la corrupción y el exceso sean las políticas de Estado”, expuso. El aspirante a la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, refirió que el país estuvo bajo el poder conservador, mismo que no puede regresar al gobierno.

"Nunca más volverán los que destruyeron a nuestro país. Nunca más el poder conservador puede regresar al gobierno, porque nunca más los vamos a dejar”, expuso.

Refirió que ahora es necesario continuar con este proceso de transformación, que arrancó por la vía electoral y pacífica en 2018.

“Tenemos que seguir ayudando a la gente que más lo necesita, a las comunidades indígenas, a las comunidades pobres. Lograr mejores servicios públicos, carreteras, escuelas dignas, centros de salud con medicamentos”, empleos y “mejores condiciones de vida que las que nosotros tuvimos o las que nosotros les ofrecimos”, manifestó.

Monreal Ávila manifestó que con ese propósito continuará con la política social de esta administración y profundizará la vida democrática de México.

“Vamos a mejorar el apoyo a adultos mayores, a personas con discapacidad, las becas, Sembrando Vida. Todos los programas sociales que se han iniciado con el presidente López Obrador los vamos a mantener y los vamos a acrecentar”, dijo.

Aseguró que en esta administración se han generado las condiciones para que México crezca y se fortalezca, para que sea un país en el que “la justicia no se retarde, no se retrase, y no sólo sea para poderosos y ricos”.

Lo que queremos, dijo, es que continúe la transformación de México, por eso tenemos que caminar hasta los lugares más remotos, en donde se tienen que atender las necesidades, las demandas, las quejas, “donde escuchamos y recibimos las peticiones de la ciudadanía, de los maestros, de los líderes agrarios, de las comunidades campesinas”.

“Estoy muy contento de estar en la tierra de Heberto Castillo, de estar en este municipio histórico, en este municipio que ha sido por todos conocido por las aportaciones que han dado a la humanidad, por su lucha perseverante y por su actitud digna en todas partes”, manifestó.

De la misma forma, aseveró que se continuará luchando por lograr un país mejor, justo y en el que todas las personas tengan oportunidades.

“Vamos a seguir luchando; queremos un México mejor, estamos luchando por un México más próspero, estamos luchando por un México más justo, estamos luchando por un México sin hambre, sin miseria, sin raterías, sin saqueo, estamos luchando por un México para todos, estamos soñando en un México para todos”, expresó.