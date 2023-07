¿México logrará soberanía energética este sexenio? Economista no lo cree

La expectativa de que México produciría y sería autosuficiente en materia energética no será una realidad en este gobierno, expresa el economista Arturo Bocardo Valle, investigador de la Facultad de Economía de la UV.

Con un dólar depreciado, señala que la gasolina nunca disminuyó su precio porque lo que la encarece es el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), porque este gobierno federal prometió que seríamos autosuficientes y no cumplió.

¿Por qué es cara la gasolina de México?

Explica que la gasolina no es cara porque se traiga de Estados Unidos sino por los impuestos que se ponen. Bocardo Valle asegura que la baja de dólar y fortaleza del peso no necesariamente significa que en el país se tengan precios más bajos en los productos básico, “porque si vemos que lo esencial para nosotros es la gasolina y el diésel, porque con ellos se transportan las mercancías y en la medida que haya menores costos de producción disminuirían los precios, pero eso en la realidad eso no ocurre”.

Cuestionado sobre la apreciación del peso que llegó al nivel de 16.98 pesos por dólar, explica que es un asunto que tiene ventajas y desventajas; depende si eres exportador o importador. “Habría que ponderar la ventaja o desventaja”.

Arturo Bocardo explica que no es secreto que México tiene una relación muy cercana a Estados Unidos, “sabemos que dependemos comercialmente de los mecanismos de importación y exportación con nuestro vecino. Obviamente el balance ahora es positivo para las importaciones, pero no para la exportación”.

Se puede pensar que tener un súper-peso beneficia al país, “pues sí, pero, por ejemplo, a los exportadores de maíz del norte del país pues les afecta porque sus ingresos se reducen”.

Opinó que el actual precio del dólar no permanecerá así, “seguramente subirá, pero la previsión es que no vuelva por arriba de los 19 pesos para los meses de fin de año”.

La gran incógnita es si esta situación se prolongará, precisa que hay mucha expectativa al respecto de cuánto durará el dólar bajó, “pero hay muchos economistas que sostienen que no durará todo el año, sino que volverá un dólar fuerte y que esto es solo una cuestión coyuntural y temporal”.

Agrega que su expectativa es que esta situación no se prolongará por mucho tiempo y que se cerrará el año con un peso menos fuerte, “cuando entre el invierno en Estados Unidos se dará un reacomodo de las remesas y eso determinará un nuevo tipo de cambio”.

En resumen, dijo que el tipo de cambio es positivo para quienes viajan o van de compras a Estados Unidos, “pero en la realidad es que no hemos visto que bajen tarifas telefónicas o de ninguna índole, pero claro a nivel macroeconómico sí hay mayores beneficios”.