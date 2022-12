Piden a mujeres ser “quisquillosas” con quienes las contactan en redes sociales

La directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa (IMMX), Zaira del Toro Olivares, recomendó a las mujeres ser más analíticas y "quisquillosas" cuando alguien las contacta por medio de las redes sociales.

"Mi sugerencia y recomendación, como mujer, como directora del Instituto Municipal de las Mujeres es tener la certeza y la garantía de ser, a veces, un poco quisquillosas, no desconfiar en su totalidad, pero sí ser muy analíticas a quién contactamos, con qué fines nos están buscando y que en el momento en que me sienta en una situación de riesgo, acuda a quien me lo tenga que brindar", dijo.

En entrevista previo a la conferencia "Calladita no me veo más bonita" de la consultora Edurne Ochoa expuso que durante la jornada de concienciación sobre los 16 días de activismo por una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas, se llevan charlas a escuelas con algunos consejos sobre el manejo de las redes sociales.

"En estos días de activismo, trabajamos en la escuela de bachilleres Gestalt con una charla que se llama Mujeres seguras en línea, gracias al trabajo coordinado de todas las áreas del Ayuntamiento, fue con Gobierno Abierto con la doctora Teresa quien dio la ponencia con esta expertas que ella tiene".

Al respecto, refirió que la ponente llevó al alumnado algunas recomendaciones de cómo ubicar estos espacios (redes sociales) que pueden ser de enganche o que las pueden poner en una situación de riesgo.

"Y también vincularlas con los contenidos jurídicos y el marco legal que nos respaldan en el estado de Veracruz que es la Ley Olimpia".

Acerca de las recomendaciones para cuidarse de los contenidos en redes sociales destacó la conformación de redes de apoyo y la asesoría que siempre recibirán en el Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa.

"La importancia que siempre les enmarco a todas las mujeres y parto desde el hogar, desde nuestra casa que es el Instituto, es crear redes de apoyo, que sepan las mujeres que siempre va a haber a lado una compañera, una amiga, en este caso una institución, que les va a dar la certeza del acompañamiento y decirles que no están solas en ninguno de los procesos en los que ellas se sientan inseguras".

Aunque a su decir, las redes sociales no son el mayor riesgo para las mujeres en este momento, dijo que sí debe haber información sobre el uso que debería dárseles.

"No lo consideraría así, lo importante es informarnos, saber cuáles son las instancias que estamos para atender y cuáles son las leyes que nos dan esta garantía de vivir una vida libre de violencia".

Así, reiteró que lo mejor sería que las mujeres desconfíen de quienes las contactan o enganchan en redes sociales, porque eso puede dar pie a otros delitos.

Sobre la conferencia de Edurne Ochoa "Calladita no me veo más bonita" expuso que se hizo con el objetivo de visibilizar la participación y la voz de las mujeres en todos los ámbitos, tanto en la vida pública como en la privada.