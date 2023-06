Contaminación y enfermedades rodean al Río Carneros: "Es una bomba de tiempo"

El Río Carneros se ha convertido en una “bomba de tiempo” por el alto grado de contaminación que registra y cuyo riesgo se agrava en temporada de lluvias e inundaciones por la toxicidad del agua.

El representante del Comité de 14 patronatos del Río Carneros Nahúm Landa Roldán dijo que por décadas se han conectado las recargas residuales al río y esto ha provocado que la población que vive en las inmediaciones del arroyo registre ya algunos problemas respiratorios.

“Nosotros estamos previendo ya que con la alta contaminación que hay ahorita pueda haber ya epidemias en los periodos de inundaciones como no tardando, porque la toxicidad del agua es muy alta, tiene todos los patógenos que te puedas imaginar y aparte tiene desechos industriales que no sabemos de dónde vienen”.

A su decir, se trata de aguas que no se pueden tocar, “ni siquiera que nos roce la piel porque es un riesgo de contaminación”.

Agregó que en la zona existen muchos padecimientos de asma, de bronquios y otras complicaciones respiratorias porque están inhalando los gases que se concentran en tiempo de sequía porque no hay flujo de agua.

“En esta administración no se le está dando la importancia que tiene, en la anterior sí, hasta nos hizo un colector que está funcionando ahorita, pero falta otro y es el que estamos gestionando, tratando de que lo construyan porque es urgente. Dicen que es muy caro, pero nosotros sabemos que no es cuestión de dinero es cuestión de integridad física de la gente, eso no tiene precio”.

El río está abandonado

Durante el cuarto recorrido del que participaron vecinos, ambientalistas, académicos y organizaciones civiles como parte de las acciones para conocer y valorar los manantiales y ríos que atraviesan por el centro de Xalapa y la zona conurbada, vecinos coincidieron en la situación de este arroyo es dramática porque está totalmente abandonado.

“El panorama que tenemos de este río es muy dramático, nosotros vivimos al margen del río, la microcuenca del río Carneros que se llama a esta zona y nosotros padecemos siempre inundaciones, epidemias por la toxicidad del agua, inseguridad porque el río dejó de ser ya un punto de reunión familiar, ahora es punto de desunión familiar, está totalmente abandonado”, agregó Nahúm.

Dijo que, por ello, se han reunido en patronatos 14 municipales y un comité con cerca de 400 familias, con la intención de rescatar el río y gestionar con las autoridades que le pongan atención al río porque su rescate es de alta prioridad.

“Ya lo analizamos con el mismo CMAS, con el mismo municipio y es muy factible que aquí pueda correr todavía agua limpia como lo hacen en sus orígenes en Tlalnelhuayocan, es nuestra meta con esta asociación”.

Se trata de aguas que no se pueden tocar, "ni siquiera que nos roce la piel porque es un riesgo de contaminación", exclaman/Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Explicó que, si bien existe ya un colector de aguas residuales, es necesario uno más para colectar las aguas residuales de ambos extremos y poder canalizar y dejar que corra el arroyo como era antes, con agua limpia.

Tiene 30 años viviendo en la colonia Arroyo Blanco y recuerda que todavía en los años 70 acudían al río para pescar y nadar porque era agua limpia, de ahí el nombre de la colonia.

“Esta agua para uso lúdico, podíamos venir inclusive mucha gente a los márgenes del río sembraba hortalizas y utilizaba agua de este mismo arroyo para las hortalizas, de los 70 para acá, fuimos viendo un cambio de coloración del agua blanca a gris porque conectaron las descargas de aguas residuales al río, cosa que nunca debieron haber hecho, de ahí inició todo”.

Lo anterior, dijo, de una mala organización en el Plan Maestros de Manejo de Aguas Residuales en Xalapa que buscaron arroyos o lugares donde encauzar las aguas negras y no canalizarlas a lugares específicos.

El Proyecto

A decir del presidente del Comité hay total hermetismo con la realización del proyecto del colector, pese a que han realizado gestiones en los tres niveles de gobierno y en las mesas de trabajo se ha logrado que la Federación y Estado aporten una parte, el municipio no ha querido sumarse a ello.

“Los niveles estatal y federal están dispuestos a colaborar con nosotros, pero el municipal y sobre todo CMAS ha estado un poco indiferente, no queriendo dar información y no inmiscuyéndose en el proyecto que nosotros necesitamos que es un proyecto integral, que salvaguarde a las familias, limpie el río y se vuelva una fuente económica para los problemas que hay en esta zona”.

Advirtió que pese a la resistencia que existe, seguirán insistiendo en ello “toda la vida” porque se trata de una lucha que no dejarán.

“Estamos ya preparando a los jóvenes, concientizándolos para que ellos tomen el relevo cuando nosotros ya no podamos hacerlo”.

Y es que subrayó que es necesario limpiar todos los ríos y trabajar en un proyecto integral a largo plazo, “se necesita que hagan la infraestructura para que una parte se haga ahorita, la siguiente gestión haga otra parte y así poco a poco en un proyecto integral que sea a 100 o 200 años”.

"Cuerpos de agua en Xalapa están en muy mal estado"

En Xalapa los ríos y manantiales se están borrando e invisibilizando pues desde hace muchos años llevan una historia de contaminación, y se ha optado por entubarlos y ponerles calles encima.

Laura Aguirre de la Red de Custodios del Archipiélago y Guardianes del Agua dijo que la mayoría de los cuerpos de agua de la ciudad están en muy mal estado, con muy pocas excepciones, aunque también destaca el interés de muchas vecinas y vecinos en tomar acciones para mejorar la calidad del agua y la relación que tienen con los ríos.

Agregó que el río Carneros es el que tiene ahora los niveles más preocupantes de contaminación cuya agua es peligrosa a grado tóxico.

“Las concentraciones de E. coli que es una bacteria indicadora de contaminación fecal son estrambóticos, nos preocupan muchísimo y eso a su vez contamina muchísimo otros cuerpos de agua como es específicamente el río Sordo en el que desemboca y de ahí se va cuenca abajo el río de Los Pescados, La Antigua y aunque la ciudad tiene gran parte de responsabilidad, sus efectos son más allá de la ciudad”.

Durante el cuarto recorrido que realizaron por el río Carneros, en el que participaron vecinos, ambientalistas, académicos y organizaciones civiles como parte de las acciones para conocer los flujos de agua que recorren Xalapa, su estado y visibilizar las problemáticas de contaminación que tienen y cuáles son las causas para tener posibles soluciones, dijo también que se han encontrado con muchas quejas acerca de la falta de acción de las autoridades responsables del saneamiento.

“Los vecinos y las vecinas se quejan de que, sobre todo, la tarea del saneamiento y la desincorporación de los drenajes residuales que es uno de los principales problemas y yo diría que el más grave, no está ni siquiera planificado, aunque vemos que es urgente y necesario para poder sanear los cuerpos de agua y evitar también que en muchos casos, como ocurre aquí, se convierta eso en un problema de salud pública por los malos olores y las posibles enfermedades y el desbordamientos de cauces muy contaminados con aguas que llegan a ser tóxicas”.

Pese a ello, refirió que, aunque al recorrido se invitó a la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) no acudieron por lo que la comunicación no está siendo tan fluida como desearían.

“Algunas personas que colaboran en la organización de estos recorridos son representantes de asociaciones civiles como Global Water Watch o Custodios del Archipiélago tienen una historia de intento de colaboración con el municipio y específicamente con CMAS y desgraciadamente no hemos visto que pueda concretarse en lo que realmente queremos que es el saneamiento de los ríos urbanos”.

Y es que remarcó que la contaminación que se ejerce sobre los ríos con las descargas residuales tiene un efecto en toda la cuenta que no está siendo considerado.

¿De qué van los recorridos?

Laura Aguirre dijo que estos recorridos son fruto de la concurrencia de voluntad ciudadana de diferentes colectivos a los que se suman los que trabajan en otros lugares de la cuenca como es PUCARL, Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por los Ríos Libres y Limpios, y al que se han sumado cada vez más vecinos y vecinas con interés de participar.

“También es un espacio en el que los vecinos y vecinas que quieran participar también se conocen entre sí, despejamos juntos dudas acerca de cómo se conectan los ríos, dónde están entubados, cuáles son sus nombres, cómo se han ido transformando a lo largo del tiempo”.

En estas actividades, expuso, ha habido un grupo de ciudadanos que se ha sumado y que por su propia iniciativa ha propuesto algunas cosas como diseños de materiales de divulgación por lo que se trata de una estrategia participativa.

En esta ocasión enviaron invitaciones oficiales a direcciones como Protección Civil de Xalapa, y otras áreas del ayuntamiento de Xalapa y de Tlalnelhuayocan así como de la Secretaría de Medio Ambiente, y acudieron al llamado algunos representantes pues lo que buscan es tener un canal de dialogo dado que la solución de las problemáticas que se evidencian requieren de un trabajo coordinado.

El primer recorrido inició en los manantiales de Los Tecajetes y el arroyo que alimentan que se puede ver al aire libre en una parte de la ciudad y que después corre entubado y subterráneo; el segundo fue por el colector y arroyo Honduras aguas debajo de El Dique, de la antigua fábrica de textiles y el tercero fue en los manantiales del barrio de Xallitic y el nacimiento de un manantial que da origen a un arroyo del mismo nombre Techacapan, que corre por debajo del suelo en el centro de la ciudad y que sale en el Predio de La Playa en la zona de Los Berros.