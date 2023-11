Rocío Nahle se reunirá con colectivos de búsqueda, "se trata de una prioridad"

La coordinadora de los Comités de la Cuarta Transformación en Veracruz, Roció Nahle García dijo que tendrá reuniones con colectivos de búsqueda porque se trata de una prioridad.

Incluso, señaló que tendrá acercamiento con todos los sectores relacionados con ese tema para escucharlos y sobre todo ayudar.

También dijo que el partido Fuerza por México podría unirse a la alianza de los partidos de la Cuarta Transformación en Veracruz, Morena, PT y Partido Verde.

Entrevistada en la Fortaleza de San Carlos, en Perote, adonde acudió como invitada al Quinto Informe de Gobierno del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, señaló: "nuestro movimiento es abierto, es un trabajo en conjunto. En Veracruz vivimos 8 millones 62 mil habitantes y hay que ver por todos", manifestó.

Aunque reiteró que Morena es un movimiento abierto y de trabajo conjunto, también dejó en claro que "depende de quién se acerque".

Con relación a la aspiración de la exalcaldesa de Xalapa Elizabeth Morales García de obtener una candidatura por el Partido del Trabajo, dijo: "ella está con el PT, creo, pero no sé que postulación, papel o aspiración tenga, pero todo se analiza y lo más importante es que se le pregunta al pueblo.

Al preguntarle si invitaría al alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, de unirse a su equipo, respondió: "es un gran compañero, un gran político, un gran amigo y un una persona valiosa en Veracruz, entonces, por su puesto, hay que trabajar con toda la gente valiosa".

Roció Nahle García dijo que tendrá reuniones con colectivos de búsqueda porque se trata de una prioridad | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

También sostuvo que no ha tenido acercamiento con el exsecretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos y señaló; "no he hablado con él, no sé en dónde está o qué piensa, pero no hay problema de parte de nadie de los alcaldes, del Movimiento, todo está bien".

Rocío Nahle García acudió a la Fortaleza de San Carlos, en Perote, para escuchar el mensaje del Quinto Informe de Gobierno que dio el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Al respecto, sostuvo que el mandatario estatal ha dado buenos resultados.