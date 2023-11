Entre porras y música, así reciben a Xóchitl Gálvez en Veracruz

Veracruz, Ver.- En medio de porras y arropada por los dirigentes estatales del PRI y el PRD, así como la secretaria general del PAN en Veracruz, arribó al aeropuerto Internacional de Veracruz "Heriberto Jara Corona", la representante nacional del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz.

¿Qué sitios de Veracruz visitará Xóchitl Gálvez Ruiz?

La abanderada del PRI, PAN y PRD acudirá a diversos encuentros en los municipios de Córdoba y Orizaba, en donde se reunirá con simpatizantes.

En una breve entrevista a medios de comunicación, Xóchitl Gálvez calificó como una provocación la terna que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador para sustituir a Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Señaló que la rencillas que tiene el gobierno federal de Morena con el Poder Judicial de la Federación es porque se trata de una institución que ha corregido la plana por leyes que son anticonstitucionales.

"Me parece una terna que no es la adecuada, una de las integrantes no tiene legalmente la posibilidad de ser candidata, las otras dos son militantes de Morena, es una provocación del presidente Andrés Manuel López Obrador".

Xóchitl Gálvez también se refirió al plan del presidente Andrés Manuel López Obrador de reactivar los trenes de pasajeros, obligando a los concesionarios a prestar servicio y afirmó que se trata de un capricho.

"Esas cosas no se hacen con capricho, se hacen con un análisis técnico, habría que analizar cada caso, en donde sí y en dónde no deben entrar las compañías".

¿Quiénes recibieron a Xóchitl Gálvez?

En la recepción de Xóchitl Gálvez estuvieron presentes el dirigente estatal del PRD, Sergio Cadena, el dirigente estatal del PRI, Adolfo Ramírez Arana y la secretaria general del PAN, Indira San Román.

Además, estuvieron presentes las agrupaciones Poder Ciudadano Mx x MX, Consejo cívico Ciudadano, Se Mujer, Frente Nacional por la Mujer y Misión Rescate México.

La recepción estuvo amenizada por un grupo jarocho, el cual le dedicó algunas décimas y tocó algunas piezas como la Bamba, donde se dio unos minutos para bailar y convivir con los asistentes.