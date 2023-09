Resultados de Morena no son ocurrencia o capricho: Rocío Nahle

Veracruz, Ver.- Tras agradecer a los delegados estatales el voto, la Secretaría de Energía Rocío Nahle García destacó que Morena es un partido con principios e ideales que prevalecerán pese a la “guerra sucia”, el “fuego amigo” y la misoginia que algunos actores políticos lanzan en contra de sus propios correligionarios y correligionarias.

Afirmó que a través de la unidad y el respeto de los acuerdos llevarán a consolidar el Proyecto de Nación del presidente Andrés Manuel López Obrador y son el siguiente paso para la militancia de Morena en Veracruz, afirmó la aspirante a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Rocío Nahle García.

¿Qué dijo Rocío Nahle sobre el proceso de Morena?

“Las cosas siempre se ponen en su lugar, hay que dejar que el agua corra y llegue a su nivel, es lamentable que denostaciones de discriminación, o misoginia o groserías, que se pretenda censurar o señalar a alguien, en mi caso no, en mi caso es todo el respeto para todos”, expresó.

Consideró que el resultado de la elección interna de Morena donde participaron 188 delegados, es producto de una militancia y trabajo de años, no una “ocurrencia” o un “capricho” por lo que enfatizó que Morena es un partido con principios e ideales que prevalecerán pese a la “guerra sucia”, el “fuego amigo” y la misoginia que algunos actores políticos lanzan en contra de sus propios correligionarios y correligionarias.

“Si uno quiere o tiene aspiración para llegar a ser un dirigente o un coordinador pues tienes que iniciar con respeto y unidad no al contrario, entonces yo esas manifestaciones o esa guerra sucia la veo como tal, la veo como guerra sucia pero no me voy a detener”, puntualizó.

En ese sentido agradeció a los 123 delegados estatales que votaron por su proyecto porque son la base que decide el rumbo que deberá seguir la Cuarta Transformación en el estado.