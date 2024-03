Viajar a México fue un regalo de la Virgen de Guadalupe: colombianos durante ruta religiosa

Veracruz, Ver.- Hermanas colombianas compartían el sueño de conocer México y aseguran que fue un regalo de la Virgen María visitar el país con el que quedaron maravilladas y sobre todo con el estado de Veracruz.

Judith y María Amparo Hernández aseguran haber compartido desde muy jóvenes la ilusión de algún día conocer México, pues habían oído tanto de sus tradiciones, cultura y de su gente que ansiaban poder mirar todo con sus propios ojos.

El sueño se hizo realidad cuando a principios de este mes, viajaron desde Colombia hasta la Ciudad de México como parte de la ruta religiosa que la Diócesis de Fontibón realizó para conocer un poco acerca de este país en materia religiosa, cultural, histórica.

Este sábado llegaron a Veracruz donde visitaron la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y recorrieron algunos sitios turísticos.

“Es la primera vez que vengo a Veracruz, vengo con la peregrinación de la Diócesis pero siempre había tenido la ilusión de conocer México y ahora que estoy aquí me parece maravilloso, muy bonito, la he pasado muy bien, estoy muy feliz porque como venimos con guía nos van explicando acerca de la historia y los puntos representativos”, expresó Judith.

En su visita por Veracruz, comentó que el puerto tiene muchas similitudes con San Andrés, Colombia, por sus playas y su gente amable.

Por su parte, María Amparo afirmó que esta visita es un regalo de la Virgen de Guadalupe, porque por mucho tiempo pidió en oración poder conocer el país y este es el regalo.

“Yo toda la vida le había pedido a la Virgen de Guadalupe venir a México, tanto tiempo le pedí que me diera el regalo y ella me lo dio, eso es bonito, venimos con un guía que nos va contando acerca de los pueblos que visitamos, la gente es amable, sencilla, más aquí en Veracruz y su gastronomía es deliciosa, todo me gusto y me voy a comer todo lo que me den”, puntualizó.

Las hermanas Hernández viajaron junto con otros colombianos en una peregrinación donde visitarán algunas iglesias de Veracruz y de la Ciudad de México para concluir la gira en la Basílica de Guadalupe.

La delegación de colombianos estará este domingo en la ciudad de Coatepec y esperan llegar por la tarde noche a la capital del país para participar en la misa religiosa que se hará para despedirlos pero esperan regresar en otra ocasión.