¿Sabes cuánto gana el alcalde de Córdoba? Va un tip, ¡gana más que el Gobernador de Veracruz!

El alcalde de Córdoba, Juan Martínez Flores justificó tener un salario mayor al del gobernador al asegurar la mitad de su salario lo dona.

En entrevista, desde el Congreso del Estado, confirmó que al igual que en el 2022, cuando asumió la responsabilidad, sigue cobrando 146 mil pesos mensuales, con impuesto, como parte de la función que realiza como presidente municipal.

No es el primer alcalde que gana más de 140 mil pesos mensuales

Al respecto, comentó que su salario le fue asignado por su antecesora, al momento de planear el proyecto de presupuesto del 2022, y aunque ya les corresponde a ellos planear el gasto dudo que sus compañeros quieran reducir el salarios, pues algunos también apoyan a la población que se les acerca.

“Siempre lo he dicho, lo tengo yo asignado (el salario), pero, yo soy muy dado a darle a la gente, que luego se acerca y me dice: oiga una lata de pintura, pero a veces la ley no nos permite porque la escuela no está regularizada", dijo.

Refirió que la mitad de su sueldo lo invierte en donaciones, “prefiero yo darlo en donaciones de manera directa y no tener que (hacer una solicitud) por los requisitos. Me ha tocado tener que firmar cheques por 40 pesos, con su expediente correspondiente”.

Argumentó que conoce a quienes requieren de ayuda de las autoridades, “dicen que no tiene que saber una mano lo que hace la otra”.

Cuestionado si no le preocupa un apercibimiento público de parte del gobernador Cuitláhuac García, que en el pasado le pidió ser austero, aseguró que él ya encontró como no “darle la vuelta” al tema y seguir cobrando lo mismo.

“Me da libertad de ayudar a la gente que se acerca, y con 30 años de caminar Córdoba, sé de las necesidades y se le ve a la persona (que requiere de ayuda); y me permite estar cercano a la gente”, expuso.