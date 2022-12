Campo mexicano estancado… ¿igual que hace 100 años?

Córdoba, Ver.- El campo mexicano se encuentra igual que hace 100 años, esto debido a que el gobierno actual se ha enfocado en destinar recursos a programas federales que si bien ayudan a mitigar la pobreza, no logran impulsar y detonar el agro mexicano declara Benito Mirón Lince, integrante de la organización Promotora Nacional por la Suspensión de la Deuda Pública.



“Los programas sociales son importantes, son buenos, pero no pueden ser parte de una política económica de un país, hay que impulsar la inversión productiva, esa es la parte fundamental y es lo que nosotros señalamos que hace falta invertir más recurso en el rubro del campo, pero vemos que este gobierno sigue destinando más dinero a programas sociales dejando de lado al campo”, precisa.

¿Qué provoca que el campo mexicano no pueda tecnificarse y capacitar a los productores?



Y es que destaca que esta falta de presupuesto evita que haya inversión en la capacitación de los productores, tecnificación del campo, subsidios para la aplicación de paquetes tecnológicos tal y como se encontraba hace cien años, aunque en aquellos años era por desinterés y ahora porque se han ocupado en atender otros temas Jonatan prioritarios.

“Nosotros decimos que es criminal que el campo esté en una situación de mucha necesidad, estamos recorriendo varios estados, los ejidos, las pequeñas propiedades y no hay financiamiento, no hay asesoría técnica, no hay ingenieros agrónomos que estén orientando a los productores como pasaba hace cien años”, comenta.

E insiste que se debe a que hace cien años los gobernantes estaban desinteresados en impulsar el campo, pero ahora es porque están enfocados en otros rubros y acciones y han olvidado que el campo es parte fundamental de la economía de nuestro país, lo que provoca que cada vez sean menos las personas que se enfoquen en atender sus tierras y mejor buscan otro giro económico para subsistir.

“Este abandono del campo, antes era de un desinterés, la reforma al 27 constitucional que permite que todos los ejidos se renten y después se vendan, entonces antes era corrupción y desinterés, ahora decimos que es falta de una decisión política de tomar el toro por los cuernos y apostarle realmente al campo” dice.

Benito Mirón Lince, integrante de la organización Promotora Nacional por la Suspensión de la Deuda Pública

Y al mismo tiempo hace un llamado al gobierno federal para que mantenga programas sociales de desarrollo, pero que no se enfoque nada más a eso, sino que también voltee a ver a esos sectores productivos que ayudan a la población a valerse por si mismos, pero que además ayudan a la reactivación económica del país.

