Fieles católicos llegan a la Catedral de Xalapa; piden la intercesión de San Rafael Guízar

Salud, trabajo, que se acabe la violencia, inseguridad y desapariciones son solo algunas de las peticiones con las que llegan los peregrinos a visitar la tumba de San Rafael Guízar Valencia en la Catedral Metropolitana de Xalapa.

De la ciudad y municipios aledaños, desde el pasado 16 de octubre que inició el novenario, los fieles católicos llegan a pedir la intercesión del santo.

Aunque hasta este medio día no se observan grandes multitudes como años atrás, pese que se quitaron las restricciones del Covid-19, mucha gente acude confiada a elevar su oración.

A un costado de la Catedral, justo debajo de la imagen de San Rafael Guízar son colocadas fotografías, cartas, dijes, pulseras y todo tipo de artículos que los devotos le encomiendan al obispo de Veracruz.

"Nosotros somos de aquí de Xalapa, le venimos a pedir que aparezca la enfermera que desapareció y por todos. Que haya tranquilidad en el país, que no haya cosas malas, asesinatos y todo eso, nosotros venimos por lo regular a visitarlo", dijo César quien iba acompañado de su esposa.

¿Qué piden los fieles de San Rafael Guízar Valencia?

Don Rafael, visitó a su "tocayito" para agradecerle por todos los milagros y favores recibidos. Aseguró que le ha ayudado en muchas ocasiones, una de esas fue cuando no podía caminar por el dolor en sus rodillas, del cuál lo curó.

"Venimos a dar gracias, porque él me ha hecho muchos milagros, me ha curado de las rodillas, yo no podía ni caminar porque se me hinchaban las rodillas y le pedí a mi tocayito", dijo mientras iba acompañado de su nieto de 4 años, a quien le pusieron el mismo nombre.

Justo debajo de la imagen de San Rafael Guízar son colocadas fotografías, cartas, dijes, pulseras y todo tipo de artículos | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

"Mi nieto y mi hijo también se llama Rafael. Yo soy del estado de Puebla, desde chico me llevaba una tía a vender ropa y traer huevo y quesos y me platicaba de él, y me decía 'es tu tocayito' y me platicaba desde cuándo murió, cuando lo sepultaron y cuando lo sacaron".

Ahora que ya vive en Xalapa, explica que le es más fácil visitarlo y en su fiesta este 24 de octubre no podían faltar.

Como ellos, en las escalinatas de la Catedral Metropolitana de Xalapa estaba Guadalupe de 22 años quien llegó en la procesión proveniente de Piedra Parada. Desde pequeña supo un poco de la historia de San Rafael por su familia por lo que su confianza en él prevalece.

Fieles de San Rafael Guízar Valencia llegan a pedirle salud y cese a la violencia en la Catedral Metropolitana de Xalapa | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

"Siempre somos muy devotos de San Rafael y cada vez que venimos a Xalapa venimos a visitarlo. Mis papás me contaban que él iba mucho de donde yo soy y que era bueno y hacía obras de caridad. Nosotros siempre le damos gracias porque nos ayuda en todo lo que le pedimos", abundó.