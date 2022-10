¿Quién fue y por qué se celebra a Rafael Guízar y Valencia en Xalapa?

La Arquidiócesis de Xalapa está lista para recibir a los miles de peregrinos que visitarán la tumba de San Rafael Guízar Valencia los próximos 23 y 24 de octubre en la Catedral Metropolitana de Xalapa.

El vocero José Manuel Suazo Reyes, dio a conocer que este año ya no habrá restricciones de acceso, aunque sí se pedirá que se use el cubrebocas y el gel antibacterial. Recordó que el novenario en honor al santo, inició el pasado 16 de octubre con distintas actividades y desde ese día se han llevado a cabo diversas peregrinaciones de varias parroquias y diócesis, aunque la celebración principal será el próximo lunes 24.

“Un día muy importante y desde el domingo van a venir peregrinos de Altotonga, en la misa que preside el arzobispo a las 12:30 y después a las 8 de la noche de ese domingo, se reciben peregrinos de Huatusco, Palma Sola y ya desde la tarde empiezan a llegar muchísimos peregrinos para visitar la tumba de San Rafael”.

Fieles católicos visitan la tumba y las reliquias del santo | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Para el día 24 en que se celebra la fiesta en su honor, las actividades empiezan desde muy temprano a las 00:00 horas con las mañanitas y a las 4:00 horas se hace la recepción de los Arcos Florales que se traen desde Teocelo y Piedra Parada.

Local Ante la división de personajes públicos, debemos permanecer juntos: Arzobispo de Xalapa

“Y habrá varias celebraciones presididas por el arzobispo, por ejemplo, la de las 8:30 de la mañana, después la de las 12:30 la misa patronal y habrá rosarios y unción de enfermos y diferentes ceremonias para conmemorar la fiesta de San Rafael Guízar Valencia”.

Refirió que como ya está abierta la participación a la Catedral Metropolitana de Xalapa no se tiene una estimación de los fieles que visitarán la tumba de San Rafael, aunque se espera que sean miles los que participen de esa fiesta.

Así, reiteró, la única medida que se tomará es que se tendrá es que se pedirá ingresar con cubrebocas y se haga uso del gel antibacterial.

“Ya no hay límite o no hay restricciones, obviamente para coordinar a la gente y que participe ordenadamente, lo que van a hacer es áreas de entrada y salida para que la gente se vaya moviendo dentro de la Catedral cuando no hay celebraciones y cuando hay celebraciones, la gente se detiene a participar en ellas por ejemplo, una hora máximo, pero estarán moviéndose para que puedan también visitar la tumba de San Rafael”.

¿Qué es el proyecto Los de Caminos de San Rafael?

Este año destaca el proyecto turístico del Ayuntamiento de Xalapa y municipios aledaños: “Los Caminos de San Rafael” con el que los turistas podrán interactuar en las comunidades, conocer los productos que ahí se elaboran, realizar caminatas seguras, además de disfrutar de la flora y fauna endémica de la zona, pero además conocer de la vida del santo, reconoció la labor de la autoridad municipal en ello.

Lee más: Gran participación en la marcha por la paz en Veracruz

“Nuestro reconocimiento al municipio de Xalapa por promover estas actividades de turismo religioso, que entre otras cosas están estos caminos que hacía San Rafael y son varios lugares, uno es a la zona de Las Vigas, otra es a la zona de Naolinco, a la zona de Coatepec, Xico, entonces cada uno de estos recorridos tiene unas distancias que varía”, dijo el religioso.

Explicó que la intención de esto es mostrarle a la población los caminos de aquella época que seguía en su labor de evangelización San Rafael Guízar Valencia.

Local Iglesia llama a que en los momentos difíciles se pida a Dios que crezca la fe

“La forma en cómo él llegaba a estos lugares, las necesidades que atendía y esto es muy importante porque por otra parte permitirá resaltar las actividades de estas comunidades, ahí hay un trabajo conjunto entre diversos municipios para que cada uno pueda apoyar sobre todo a los peregrinos que podrán visitar”.

Por ello se aprovechará para ofrecer los productos de cada municipio y la gastronomía de cada zona para que también sea disfrutada por los turistas. “Y junto con eso va a haber conferencias, la presentación de libros, un concierto y forma parte de las actividades que el municipio de Xalapa está haciendo en coordinación también con la Arquidiócesis a destacar la figura de San Rafael Guízar Valencia”.

Sostuvo que se llegará a los lugares emblemáticos de los pueblos como las parroquias al ser el centro de las actividades del santo.

¿Quién es San Rafael Guízar y Valencia?

San Rafael Guízar Valencia fue el V obispo de Veracruz, misionero incansable, ferviente devoto de la sagrada Eucaristía y de María Santísima, gran confesor, pastor cercano, famoso por mantener abierto su seminario en tiempos de la persecución religiosa, un gigante de la caridad y modelo de virtudes cristianas, de acuerdo con la Arquidiócesis de Xalapa.

Monseñor Rafael Guízar Valencia nació en Cotija, Michoacán el 26 de abril de 1878. A los 23 años fue ordenado sacerdote y fue misionero en diferentes partes de la República Mexicana y en el extranjero a donde tuvo que exiliarse debido a la persecución religiosa.

Vuelve a leer: Los cristianos son bombardeados por palabras que les roban esperanza y los divide: Iglesia

En agosto de 1919, estando en Cuba, fue nombrado obispo de Veracruz por S.S. Benedicto XV. A Veracruz llegó el 3 de enero de 1920. Guízar Valencia murió en la Ciudad de México el 6 de junio de 1938.

Fue sepultado en el cementerio “cinco de mayo” de Xalapa y 12 años más tarde su cuerpo fue encontrado incorrupto y se le trasladó a la catedral donde hoy se encuentra su tumba y a donde acuden miles de peregrinos principalmente los días 23 y 24 de octubre.

Museo recorre toda la vida del santo Rafael Guízar | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

El milagro por el que fue beatificado el 29 de enero de 1995 por S.S. Juan Pablo II, consistió en que “una mujer estéril genéticamente concibió un hijo gracias a su intercesión”.

El segundo milagro por el que fue canonizado por S.S. Benedicto XVI el 15 de octubre de 2006, consistió en “el nacimiento de un niño que mientras se gestaba en el vientre materno, se le detectó paladar hendido y labio leporino. Después de que los padres pidieron la intercesión de San Rafael Guízar, el niño nació completamente sano”.