Sandra fue la primera ingeniera en área operativa en Tamsa; conoce su historia

Veracruz, Ver.- Desde la adolescencia, con un promedio siempre de 10, Sandra tenía la firme convicción de estudiar una ingeniería sin imaginar que llegaría a ser la primera mujer en operar equipos en una de las empresas más importantes del estado. Con 40 años Sandra María Robles Jiménez es ingeniera en electrónica y comunicaciones egresada de la carrera de Ingeniería en la Universidad Veracruzana con maestría en ingeniería administrativa.

En sus años universitarios, fue una de las 10 mujeres egresadas de un total de 100 alumnos ya que la carrera ha estado más dirigida al grupo masculino. Desde entonces en su trabajo se ha desarrollado a la par con compañeros hombres, ingenieros de su mismo nivel, con tareas similares.

Admite que desde pequeña tuvo la convicción de estudiar ingeniería, además que su buen promedio no fue problema para lograr el objetivo. “Siento que en mi familia por ejemplo, mis hermanas y yo siempre tuvimos muy claros nuestros objetivos, mi hermana Jazmín siempre dijo que seria educadora y lo es, Iris enfermera y yo toda la vida dije voy a ser ingeniera, en la preparatoria me incline por el área de exactas y en la secundaria elegí dibujo técnico nunca tuve dudas”, expresa.

Así, Sandra fue la primera mujer en ingresar a la empresa Tenaris Tamsa en el área de operación de equipos, luego de que un familiar le informó que con la ampliación de la planta 3 estaban contratando personal. “Del trabajo me enteré por un familiar, me comentó que estaban contratando, yo estaba trabajando en una constructora en Poza Rica como coordinador de calidad y no muy convencida mandé mis papeles, hice examen el 13 de agosto del 2010 y para el 26 ya estaba contratada, ya de tres años para acá Tamsa empezó a emplear a más mujeres ingenieras, pero yo fui la primera mujer en la parte operativa, que había que rolar turnos, en operar equipos, normalmente las mujeres estaban más hacía lo administrativo”, comenta.

Durante su trayectoria de trabajo Sandra se ha ganado el respeto y sus compañeros pues realiza las mismas actividades, aunque reconoce que a veces el trabajo es pesado.

“Desde que estaba en la construcción me relacione con todo tipo de personas y al llegar a Tamsa no se me hizo difícil, hablo con todos, pero con mucho respeto, siempre pido todo por favor y esa es una de las claves para llevar una buena relación con tus compañeros hombres, me ha funcionado bien".

No es cuestión de géneros solo hay que saber cómo relacionarse y trabajar en equipo las ocho horas y los extras

Asegura que disfruta mucho de su trabajo, aprendiendo de cada una de las áreas que conforman la empresa tubera más importante del estado, siendo multifuncional para seguir capacitándose.

Este viernes 1 de julio se celebra el Día del Ingeniero y en México existen más de 50 ingenierías, las más comunes son ingeniería industrial, electrónica, mecánica, física, química y hay otras nuevas como ingeniería del petróleo, ingeniería en alimentos y demás.