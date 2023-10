¿Quiénes rinden culto a Santa Muerte en Xalapa? No son delincuentes, dice encargado de santuario

Impera en la mayoría de las personas ideas equivocadas sobre el culto a la Santa Muerte. Quienes acuden a su Santuario no son delincuentes, adictos ni miembros de bandas de la delincuencia organizada, sino personas con problemas emocionales, económicos o familiares, como son todos los que profesan otra religión, o que tan solo no han hallado su camino en otras iglesias, dicen encargados.

Más de dos mil imágenes de Santa Muerte adornan las paredes y habitaciones del Santuario, ubicado en Las Ánimas, todas ellas son donadas por los integrantes a este culto o adquiridas por la sierva Mildred Edilia Mestizo López, según explica el encargado de este santuario, quien habló en representación de la líder del culto en Xalapa. Fue ella la que abrió las puertas del templo.

¿Qué requisitos deben cumplir los seguidores de la Santa Muerte?

El encargado remarcó que deben tener tres características quienes se integran a este culto: respeto, fe y agradecimiento. Resalta que este culto a la Santa Muerte no es algo nuevo, viene desde la época prehispánica y cada elemento que hay en el templo como son caracoles, imágenes de búhos y rosarios tienen un fuerte significado. Hay palos de lluvia, campanas.

Personas de todas las edades arriban a sitio | Foto: René Corrales/Diario de Xalapa

Indica que en este Santuario, que es un inmueble de varios pisos, cuentan con 20 altares para realizar distintos ritos para pedir por la salud, que es el más importante, “porque hay quienes tienen conceptos muy equivocados de nosotros, por eso los invito a venir e informarse”.

¿Qué pide la Santa Muerte a seguidores?

Cada domingo a las 12 horas y seis de la tarde tienen una misa, “que busca lo mismo que todo ser humano limpiar el alma y ser mejor persona. Nada que ver con lo que aseguran que se hace brujería, los ritos son de fe”.

Reiteró que la Santa Muerte es una imagen de culto, que personifica a la muerte, porque es parte importante de la vida.

Asistentes piden respeto a la muerte | Foto: René Corrales/Diario de Xalapa

Es mentira lo que se dice que a quienes entran al culto se les pide su alma, “ella solo pide a quienes la adoramos que la tratemos con respeto, porque los mortales deben apreciar al ser de luz que es a quien adoramos”.

Otra idea falsa, explica, es que quienes son parte de la Santa Muerte deben tener tatuajes o colgarse collares de ella, “eso no es verdad se usan por quienes usan adornos, pero no es una exigencia. “Para empezar no somos contrarios a nada. Somos un culto a una deidad y creemos que la muerte no es lo peor que nos puede pasar, como se dice en otras iglesias”.

Además, comenta que la Santa Muerte no es un santo inventado por los seres humanos, es la reina de reinas y es una fe que no busca nada malo ni hacer daño. No somos gente del narco, ni hacemos maldad ni delinquimos”.

Afuera del santuario se debe saber que son gente de fe y respeto “y sabemos que hay quienes lucran con la santa Muerte, eso pasa en Xalapa y en el país, usan esta fe para sacar provecho y nosotros trabajamos para limpiar su imagen. Hay mucha gente que viene porque está furioso, pero al llegar se da cuenta que aquí se profesa”

"Todos valemos lo mismo y todos vamos a morir"

Cada día hay más adeptos a la Santa Muerte porque es una forma de agradecer lo que se tiene en esta vida. El encargado del santuario xalapeño reconoce que muchas personas llegan en familia para conocer. “Vienen observan y se dan cuenta de que no hay nada malo, ni satánico en ser integrante o adorar a esta imagen”.

Además, afirma que son parte de este culto “muchos de los que gobiernan a México”.

Quienes ingresan a este santuario, dice, no son mejores que otros, “todos valemos lo mismo y todos vamos a fallecer algún día y pasar a otro plano, así que no hay por qué ser prepotente”.

Este Santuario tendrá una ceremonia especial en los próximos días de Muertos. El 31 inician a la media noche con una ceremonia especial y de vital importancia en su rito.

Los días primero y dos de noviembre también habrá ritos especiales, “a los que invitamos a todos los xalapeños para que conozcan más sobre el culto a la Santa Muerte, para que se quiten la venda de los ojos por lo que han dicho quienes no conocen sus actividades”.

Imágenes que hay en santuario| Foto: René Corrales/Diario de Xalapa Imágenes que hay en santuario| Foto: René Corrales/Diario de Xalapa Imágenes que hay en santuario| Foto: René Corrales/Diario de Xalapa

De uno de los altares más conocidos de la Santa Muerte en Xalapa, que estuvo en los alrededores de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), ya no queda más que unas veladoras tiradas y un altar abandonado.

A ese lugar acudían algunos seguidores, pero ya no queda mucho. Luce abandonado y solo hay basura y algunos rastros en el sitio.