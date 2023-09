Regalo de vida, el trasplante de un órgano: Yamira Hernández

Veracruz, Ver.- Este 26 de septiembre se conmemora el Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y para Yamira Hernández Canseco, quien después de recibir un trasplante de riñón de "un paciente cadavérico" lo califica como el mejor regalo de vida, pues logró recuperar su estilo de vida y reincorporarse a la sociedad.

Yamira esperó por 10 años un donador para recibir el trasplante, y aunque en ocasiones llegó a pensar que sería complicado que su nombre fuera favorecido en una larga lista de espera, finalmente tuvo el trasplante hace nueve años.

¿Cómo llegó a necesitar un trasplante?

“A mí me diagnosticaron insuficiencia renal crónica, esto me hizo ser paciente de llegar a diálisis, ya después en diálisis pasé por el proceso que es la hemodiálisis, desafortunadamente me dicen los doctores que necesitaba un trasplante de riñón, no tuve donador y estuve en una lista de espera por 10 años”.

Recuerda que antes de recibir el trasplante dependía casi en su mayoría de otras personas, ya que perdió su autonomía para moverse, debido a los fuertes dolores que sentía debido a sus tratamientos y complicaciones de la enfermedad.

Sin embargo, asegura que nunca perdió la esperanza de recibir el órgano que necesitaba para poder superar su padecimiento. Ahora, recuerda a la distancia este padecimiento.

“Nunca perdí la esperanza, yo le pedía a Dios que me diera fe, fuerza y fortaleza, que si iba a llegar mi regalo de vida era bienvenido, a veces pensaba que ya me tenía que ir porque era difícil poder respirar, a veces poder caminar, el tiempo que estuve en hemodiálisis fue muy difícil”.

La entrevistada reconoce que en ocasiones llegaba a dudar sobre la esperanza de recibir un trasplante de órgano, pero su familia, sus amigos y el personal médico que siempre la acompañó le daban ánimo y fuerzas.

“Es verdad que uno llega a perder a veces las ganas de seguir intentándolo, pero todos tenemos la oportunidad de recibir un regalo de vida, sé que es difícil pero no es imposible, aunque uno se sienta muy mal, Dios nos da la fuerza para continuar y no perder esas ganas”.

Yamira Hernández reconoce que existe todavía una falta de cultura para que las personas donen órganos de manera voluntaria, incluso que es complicado que las donaciones se den en vida y es más común que sean a través de donaciones cadavéricas, de personas que fallecen por muerte cerebral y antes de hacerlo dan a conocer a sus familiares su deseo de ser donadores de órganos.

¿Cómo ayudan las campañas nacionales de donación?

En ese sentido, señala que las campañas nacionales de donación de órganos siempre benefician mucho para incentivar este tema entre la población, pero desde hace mucho se ha dejado de brindarse esa promoción.

“Antes hacían semana nacional de donación y parece que siempre cuando se hace conciencia sobre la donación de órganos empiezan a darse, desafortunadamente a veces hay personas que fallecen con muerte cerebral y son quienes nos dan nuestro regalo de vida”.

Yamira Hernández se dice agradecida por recibir una nueva oportunidad de vida, señala que esto le ha permitido reincorporarse sin ninguna complicación o limitante en su vida diaria, tanto en el ámbito laboral como personal.

Sin embargo, también reconoce que haber recibido otra oportunidad la obliga a valorar su vida y mantener el cuidado permanente de su salud, con buenos hábitos y responsabilidad, sobre todo en el tema de su alimentación.

“No tenemos limitantes, pero sí es nuestra responsabilidad seguir cuidándonos, sobre todo en nuestra alimentación porque somos vulnerables”, agrega.