Satisfechos: Vecinos resuelven queja en audiencia con Ricardo Ahued

En la colonia Santa Lucía I, el pasado martes se presentó una problemática relacionada con el servicio de agua potable, mismo que hoy, con una visita al Palacio Municipal y gracias a la atención del alcalde Ricardo Ahued Bardahuil, ya tiene solución, aseguró Ignacio Vázquez López, vecino de la zona.

Durante una audiencia ciudadana encabezada por el alcalde, la regidora Martha Valentina Domínguez Vásquez; el director de Atención Ciudadana, Juan Marín Viveros y personal de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS), Ignacio y sus vecinos plantearon el problema de algunos cortes en el servicio de agua por falta de medidores y alguna documentación.

“El día de ayer se presentó el problema y hoy está resuelto. La próxima semana estará listo un planteamiento para contar con agua con un costo justo, en lo que se logra la regularización de los predios y se puede contar con un contrato formal”, explicó.

“Somos más de 600 familias las que resultamos beneficiadas con estos minutos de audiencia y definitivamente nos vamos satisfechos por contar con una persona con la disposición inmediata de resolver las cosas”.

Para Félix Silva Jacinto, vecino de la colonia, Xalapa tiene al frente a una persona que escucha y busca soluciones dentro del marco de la ley, “como debe de ser, no nada más porque sí”.

Además, reconoció el cambio que ha llegado a la capital de la mano de funcionarios que están del lado del pueblo.

“Nos está echando la mano, no es una persona déspota, nada más llegamos y nos dieron acceso, no como antes que era un problema pasar al Palacio; la verdad es una persona muy generosa. De esa gente queremos, que nos eche la mano”, dijo.

La señora Dora Ceceño González y el señor Miguel Ángel González Domínguez se mostraron satisfechos por la audiencia en la que se les atendió con paciencia, humildad y amplias explicaciones sobre los problemas y posibles soluciones, pues no se trata de personas que busquen no pagar el servicio, sino contar con certeza, medidores y contratos que les garanticen el abasto de agua a futuro.

Martín Álvarez Lozada coincidió con sus vecinos en cuanto a las facilidades otorgadas durante esta audiencia, con lo que se sienten motivados para cooperar con la autoridad para lograr un beneficio común.

“Estamos dispuestos a apoyar y aportar en lo que se necesite. Es mucha la inversión, no hay dinero. La pandemia nos pegó, pero si se necesita que aportemos algo, lo hacemos, lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo por la colonia”.

El presidente municipal Ricardo Ahued Bardahuil dijo que éste es el momento de salvar el presente y futuro de las generaciones que están creciendo en Xalapa.

Por ello, ofreció a las y los vecinos buscar un esquema de pago en el que puedan tener acceso regular al agua sin la necesidad de contar, de manera provisional, con un medidor o con la regularización de sus predios.

Dijo que se trata de esquemas que ya se aplican en otras partes del país y que se analizará su viabilidad, con el fin de no afectar a nadie ni caer en alguna responsabilidad administrativa.