Se revisarán 261 paquetes electorales en distrito 15 del OPLE

Veracruz, Ver.- Un total de 261 paquetes electorales se revisarán por inconsistencias diversas, precisó Verónica San Juan, presidenta del Consejo Distrital número 15.

Se trata de incidencias menores , entre ellas porque al menos 44 paquetes no contenían el acta al exterior del paquete electoral.

Mientras que en otros porque ni siquiera encontraron el documento al interior de las cajas.

La funcionaria mencionó que en el distrito 15 del Organismo Público Local Electoral fueron en total 405 paquetes para la elección a la diputación local y de ellos 261 paquetes serán susceptibles a recuento.

“El funcionario de casilla ingresó las actas al interior del paquete y no los puedes abrir durante el día de la jornada, lo que tienes que hacer es esperar al miércoles al recuento. Estamos abriendo los paquetes y ahí estamos encontrando algunas de las actas que no venían y que no se pudieron contabilizar”.

“También hubo algunos paquetes que no aparecían las actas, pero cotejamos con lo que tienen los mismos representantes y nosotros, y bueno son errores que se hacen al momento cuando están levantando los paquetes los funcionarios”, refirió.

Verónica San Juan manifestó que estos 261 paquetes electorales se revisarán en la sesión permanente de cómputo distrital que comenzó este miércoles y concluirá el jueves.

“Se prevé un periodo de 30 horas que podríamos llevarnos con este recuento de los 261 paquetes que estamos revisando, un poco menos o más pero no te puedo precisar porque todo se verá sobre la marcha o en el trascurso podrían presentarse algunas situaciones que podrían atrasarnos o agilizarnos”, puntualizó.

Desde las 8:40 de la mañana, el Organismo Público Local Electoral puso en marcha la sesión permanente de cómputo distrital.

Comenzaron con el ingreso y puesta en cero del sistema integral y posteriormente el cantado de actas.

“Entonces se han formado dos grupos de trabajo, de acuerdo a la fórmula que se aplica y de conformidad a la cantidad de paquetes electorales se determina la instalación de dos grupos de trabajo que serán presididos por vocalías y consejerías”, puntualizó.