Se suman 18 alcaldes electos más a Morena; no los presionamos: Zepeta

Al presentar a 18 alcaldes electos del centro del estado que se suman a Morena, el delegado estatal en funciones de presidente, Esteban Ramírez Zepeta, negó que estén condicionando o presionando a los ediles para su adhesión al partido.

"No condicionamos ni presionamos a nadie, lo hemos dejado a la voluntad de cada alcalde y alcaldesa sumarse al movimiento".

Refiere que hay compañeros que por paridad de género no pudieron ser representados por Morena y buscaron la oportunidad en otras siglas por lo que ahora regresan a su instituto político.

En conferencia de prensa remarca que no tienen la necesidad de obligarlos para condicionar apoyos pues no están acostumbrados a ello y si hay quien los critica a porque era su forma de ejercer el poder.

Dice que los alcaldes electos que se suman, son personas que creen en la cuarta transformación y que en Morena todos caben bajo los principios de "no mentir, no robar y no traicionar al pueblo"

Los alcaldes electos que fueron presentados hoy son Francisco Murillo López, alcalde Electo de Tlacotepec de Mejía; Isaac Alberto Anell Reyes, de Teocelo; Margarita Hernández Martínez de Tatatila; Cruz Ulises Cuevas Hernández de Juchique de Ferrer; Nora María Acosta Gamboa de Totutla; Arantxa Lizbeth Zamitiz Sosa de Soledad de Doblado y Marcos Isleño Andrade de Medellín.

Asimismo Humberto Olano Carballo de Las Minas; David Sangabriel Bonilla de Banderilla; Gloria Sánchez Reyes de Tenampa; Gabriela Alejandra Ortega Molina de Colipa; Salvador Hernández Hernández de Acajete; Remigio Tovar Tovar de Cazones de Herrera; y Gildardo Apodaca Quiñones de Tonayan.

Además se sumaron a MORENA, José Rodolfo Durán Méndez de Coacoatzintla; José de Jesús Landa Hernández de Las Vigas; Raúl Velasco Hernández de Tlacolulan; Luis Silvestre Morales Viveros de Chiconquiaco; y Damián Hernández Hernández de Rafael Lucio.