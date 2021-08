Sector campesino ha estado abandonado en la pandemia: CONSUCC

El presidente del Consejo Nacional de Sociedades y Unidades de Campesinos y Colonos (CONSUCC), Alfonso Garzón Martínez, aseguró que durante la pandemia actual el sector campesino ha estado en abandono, ya que no se cuenta ni con atención médica, ni con medicamentos para los pacientes con Covid-19.

Refirió que durante la pandemia se ha dejado sola a la población, pues ni el Gobierno federal, ni el estatal ha generado apoyo para los campesinos.

Entrevistado en el 142 aniversario del natalicio del General Emiliano Zapata, mencionó que como organización se ha buscado apoyo para este sector en lo correspondiente a atención médica gratuita, entrega de medicamentos y servicios funerarios de bajo costo.

Al ser cuestionado sobre el número de decesos que se tuvieran cuantificados causados por el virus, manifestó que “son muchísimos, no se pueden cuantificar, iniciamos con que nuestra líder nacional falleció por esta causa en enero, yo entré a la dirigencia nacional a partir de febrero. El movimiento campesino ha perdido grandes liderazgos”.

Al respecto, comentó que en varias regiones de Veracruz se está viviendo una situación grave, ya que las autoridades no han otorgado el presupuesto que se requiere para atender el campo.

“En el campo se tiene una difícil situación porque no hay médicos, no hay vacunas, no ha presupuesto y se ha dejado sola a la población. No tienen dinero y no hay ni para dar una aspirina. Es más que evidente el abandono que hay del Gobierno hacia el campo, se la pasan prometiendo y solamente reparten dádivas, hay muchos de los sectores productivos que se han visto afectados”, dijo.

Asimismo, comentó que del presupuesto del Gobierno federal que debe estar encaminado a las actividades rurales casi el 80 por ciento está enfocado para repartir “dádivas con fines electorales”.

“El gasto de producción productiva se ha reducido al mínimo, es deplorable ver como se ha ido desmantelando la capacidad institucional de atender los asuntos de los campesinos”, expuso.