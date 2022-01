Senadores le ponen el ojo al caso de encarcelamiento de Yolli "N"

Veracruz, Ver.- Al externar su preocupación por las distintas denuncias recibidas por presuntos abusos de autoridad y violaciones a los derechos individuales cometidos por autoridades de Veracruz, el senador presidente de la comisión especial para investigar probable abuso de autoridad en Veracruz, Dante Delgado Rannauro afirma que se dará seguimiento a todos los casos en especial el de José Manuel “N” secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el senado de la república así como el de Yolli “N” extitular del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.

Durante la primera reunión de la comisión, integrada por los senadores, Beatriz Paredes Rangel, Indira Rosales San Román, Delgado Rannauro quien funge como presidente de dicha comisión, asevera que se están documentando todos los casos que se están recibiendo a través de un portal que se abrió.

Afirma que todas las denuncias recibidas se están documentando debidamente, como la de José Manuel “N”.

“Se están documentando disantos casos y es preocupante la situación que se vive en el estado (...) lo dijimos desde el primer momento todos los casos serán documentados, no habrá un solo caso en el que sean apreciaciones subjetivas, ni dichos, sino efectivamente comprobados, en el caso de José Manuel es importante destacar que no es un hecho aislado hay múltiples violaciones que deben tener cauce legal y político, ustedes y nosotros conocimos el comunicado de sus hijos, donde queda de manifiesto que no existe prueba que señale como autor intelectual y el juez de control reconoció que no existe prueba”, reitera.

Durante la reunión, la senadora Indira Rosales San Román puso sobre la mesa un texto enviado por la familia de Yolli “N” en el cual se pide justicia por ser una presa política.

En el texto que se leyó, la familia brinda detalles de las acusaciones que se hicieron en contra de la exfuncionaria y de presuntas omisiones cometidas por el Congreso, el IVAI y el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez así como otras irregularidades.

“A pesar de que ninguno los delitos de los que se le acusa son considerados graves ni ameritan aprehensión oficiosa lleva más de 630 días privada de su libertad, sin la debida atención médica en el reclusorio de Pacho Viejo (..) consideramos que el interés de encarcelarla fue para tomar el organismo del transparencia porque en los hechos, es evidente que Yoli es una presa política más del estado de Veracruz y que su único delito fue haber incomodado y acusado molestias en el poder ejecutivo al cumplir con sus obligaciones, su encarcelamiento debe ser considerado como una violación grave a sus derechos humanos y como un atentado a la libertad de expresión”, es parte del comunicado que se leyó.

Ante esto, los senadores Dante Delgado Rannauro y Beatriz Paredes Rangel hacen hincapié en que se investigará a fondo cada una de las denuncias recibidas, todas bajo sustento.