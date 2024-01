Un año muy seco, ¿lloverá menos en Veracruz? Académico explica

Este año, Veracruz tendrá un déficit de lluvias entre 5 y 20 por ciento menos de lo que anualmente cae en la entidad. Por el Fenómeno del Niño se registra una anomalía negativa en el caso de las precipitaciones, señala Antonio Luna Díaz Peón, académico de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana.

Resalta que en Xalapa llueve lo necesario para no padecer estiaje, pero hay una falta de administración del recurso. Es decir que las autoridades tanto estatales como municipales no están sabiendo captar el líquido que llueve. “Eso es lo crítico, si se hiciera una buena administración del agua no faltaría en el año”, dijo.

Resalta que el mundo registra el proceso llamado Fenómeno del Niño que crea las condiciones para que en este año se de una anomalía negativa para el caso de las precipitaciones, lo que implicaría una tendencia a padecer una sequía fuerte.

De acuerdo a los datos del Sistema Meteorológico Nacional, señala que para la región que abarca a los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, se registrará un déficit crítico de precipitaciones. Esa anomalía es negativa, pero no se puede predecir cuánto dejará de llover porque eso sería adivinar.

El biólogo Antonio Luna Díaz Peón señala que los datos indican que la precipitación promedio anual en Xalapa es de mil 400 milímetros, mientras que para el puerto es de mil 200 mililitros. Este año se estima que la cifra sea menor a esa cantidad, entre 5 y 20 por ciento, aproximadamente, según el pronóstico emitido por la Comisión Nacional del Agua.

Fenómeno del Niño crea las condiciones para que en este año se de una anomalía negativa para las precipitaciones | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

No es critica, sino mal administrada

Explica que la situación no puede considerarse crítica, sino que el recurso de agua está mal administrado. Lo que para él significa que las autoridades federales, estatales y municipales no captan y distribuyen los recursos de forma adecuada. “Lo qué hacen mal es la distribución. Llueve y hay más habitantes que requieren el servicio y no actúan para atender esta situación. Lo hacen es culpar al cambio climático de la falta de agua, cuando el tema es la mala administración”.

La recomendación, subraya, es aprender cómo llueve en donde nos encontramos para saber la cantidad de agua que se tiene por mes, por ejemplo. “Hay que recordar que los meses de febrero, marzo y abril es cuando caen menos precipitaciones en el año”.

“Ahora es cuando las autoridades deberían estar haciendo una buena administración. Los tandeos no son malos pero tampoco son positivos porque no los están haciendo bien”.

La recomendación es aprender cómo llueve en donde nos encontramos para saber la cantidad de agua que se tiene por mes | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

¿Es recomendable hacer tandeo en la ciudad?

Y es que, el especialista detalla que Xalapa no almacena nada del agua de la que llueve ya que no tiene un sitio para hacerlo para los meses en los que llueve menos, y entonces sí hacer tandeo adecuado.

Precisa que desde 2017 se les propuso a las autoridades que se tuviera un sitio para almacenar el líquido, pero no hacen nada. “Reúnen a investigadores para analizar la problemática del agua, pero no hacen nada para resolverlo”.

Xalapa no almacena nada del agua de la que llueve | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Los estudios ya los tienen, realizados por expertos, pero no toman las medidas necesarias para solucionar la problemática del agua en esta capital, concluyó.