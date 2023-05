Hugo Gutiérrez y Cuauhtémoc Zúñiga no hicieron Control de Confianza en SSP

Desde 2017 hasta la fecha, los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSP) carecen de evaluación de control de confianza, según los registros del Centro Nacional de Certificación y Acreditación (CNCA) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).



El informe SESNSP/CNCA/ 0636/ 2023, emitido el 26 de marzo, revela que, en materia de certificación, acreditación y control de confianza de los titulares de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la SSP, sólo la fiscala general Verónica Hernández Giadáns cuenta con registro de evaluación de control de confianza.

¿Cuántas evaluaciones a mandos de la SSP se han realizado?

Durante el periodo 2019 a marzo de 2023, el CNCA documentó 21 registros relacionados con los procesos de control de confianza aplicados por el Centro de Evaluación de Control de Confianza en el estado de Veracruz.

De los 21 registros, dos evaluaciones corresponden a titulares de la Fiscalía General del Estado, realizados durante 2019 y 2022; 16 evaluaciones fueron aplicadas a vicefiscales, y tres evaluaciones para un subsecretario estatal, un secretario ejecutivo y un director de la Policía Ministerial, respectivamente.



Mientras que, para el citado periodo, la CNCA no registró evaluaciones de control de confianza para los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública.



El informe del SESNSP detalla que, entre 2010 y marzo de 2023, sólo se registraron tres procesos de evaluación de control de confianza aplicados a los secretarios de Seguridad Pública de Veracruz, realizados en 2011, 2014 y 2016.



Lo anterior indica que los dos mandos que han ocupado la titularidad de la SSP durante el actual gobierno estatal, tanto el exsecretario Hugo Gutiérrez Maldonado como el actual titular Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, incumplieron el proceso de control policial.



Cabe señalar que al Centro Nacional de Certificación y Acreditación le corresponde verificar que los Centros de Evaluación de Control de Confianza de la federación y las entidades federativas realicen sus funciones de conformidad con las normas técnicas y estándares mínimos en materia de evaluación y control de confianza de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública.



Aunque el Centro Nacional explica que no aplica evaluaciones de control de confianza a ningún servidor público, “por lo cual no obran en sus archivos los nombres, resultados, lugar y fecha de evaluación”, concentra en sus archivos datos estadísticos relacionados con los procesos de control de confianza aplicados por los Centros de Evaluación de Control de Confianza de las entidades federativas.

En ese sentido, para la entidad veracruzana, acumula un total de 90 procesos de evaluación de control de confianza aplicados a mandos de seguridad, registrados entre 2010 y marzo de 2023. Los años con mayor número de mandos evaluados fueron 2011, con 19 registros; 2012, con 14; y 2020, con 12 registros.

¿Cuáles son los estados con mayor número de mandos evaluados?





A nivel nacional, durante el periodo 2019 y 2023, las entidades federativas con mayor número de altos mandos de seguridad y justicia evaluados son Coahuila (26), Hidalgo (22), Veracruz (21), Chihuahua (19), Sinaloa (17), Colima (14), Jalisco (13), Morelos (12) y Puebla (11).



Le siguen Baja California y el Estado de México, con 8 registros; Oaxaca y Zacatecas, con 7; Baja California Sur, Nuevo León y Sonora, con seis evaluaciones; Tamaulipas (5), Tlaxcala (4); Durango, Michoacán, Quintana Roo, San Luis Potosí, con dos registros, cada uno.



Y, con un registro: Campeche, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero y Tabasco. Mientras que los estados de Chiapas, Nayarit, Querétaro y Yucatán, no han reportado la aplicación de evaluaciones en este periodo.



De acuerdo con los datos estadísticos del SESNSP, en lo que va de 2023, en los estados de Aguascalientes, Coahuila, Colima, Jalisco, Sinaloa y Zacatecas, mandos de seguridad han presentado el proceso de evaluación de control de confianza.

¿Qué mandos cumplen más con controles de confianza?



Según los registros del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, durante el periodo 2019 a marzo de 2023, un total de 23 fiscales y procuradores general de justicia han pasado por el proceso de evaluación de control de confianza.



Las y los fiscales evaluados son de los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.



A la fecha sólo 15 titulares de Seguridad Pública estatal han sido evaluados, correspondientes a la Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP) indica que la vigencia del certificado establecido en el proceso de evaluación de control de confianza para la permanencia de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública con resultado aprobatorio será de tres años, salvo los casos en que las leyes correspondientes consideren términos distintos.



El inicio de la vigencia de las evaluaciones de control de confianza se contabilizará a partir de la aplicación de la última fase de evaluación, no obstante la Institución de Seguridad Pública en cualquier momento puede solicitar al Centro de Evaluación una nueva evaluación de control de confianza de sus elementos, siempre y cuando medie una solicitud fundada y motivada así como suscrita por el Titular de la Institución de Seguridad Pública.



De igual forma, el Centro de Evaluación que aplicó la última evaluación, previa notificación a la Institución podrá citar a una nueva evaluación. En ningún caso, las evaluaciones se aplicarán con una periodicidad menor a seis meses.