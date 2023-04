Que Fiscalía agilice denuncia por malas luminarias: Ricardo Ahued

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, dijo que solicitará a la Fiscalía General del Estado que agilice la investigación tras la denuncia contra quien resulte responsable por la sustitución de un total de 7 mil 23 luminarias y la instalación de mil 117 nuevas luminarias LED en 87 colonias de la ciudad ante las quejas por la mala calidad.

"No ha respondido el FIDE con las luminarias chafas y tengo una colonia ahorita, 87 colonias de 9 mil luminarias en mal estado que no nos las han cambiado", dijo.

¿Por qué son de mala calidad las luminarias?

Y es que luego de la auditoría que el Cabildo autorizó realizar al contrato que otorgó el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), se determinó que las lámparas no se apegan a las normas de calidad, pues han dejado de funcionar al poco tiempo de instaladas.

El presidente municipal señaló que acudirán a la Fiscalía General del Estado a ratificar la denuncia pues se trata de una deuda con la población xalapeña. "Ayer me hablaron muy molestos vecinos de Coapexpan y otro lugar que no tenían luz y hay inseguridad, los voy a demandar también porque no reaccionan".

Ahued Bardahuil consideró que la empresa debió cambiar las luminarias para acabar el problema, cosa que no ha ocurrido.

"Quiere decir entonces que no hay una propuesta formal de cambio de luminarias, no las puedo tocar porque le digo a los vecinos está apagada toda tu calle, pero por la corrupción del pasado, yo no puedo ponerlas porque es despojo, imagínate, ahora resulta que el alcalde de Xalapa no puede cambiar las luminarias que porque es despojo".

Por ello, dijo que pedirá a la FGE que apresuren el seguimiento a la denuncia, pues su única petición es contar con luminarias de calidad.