Si quieres brindar paz y seguridad en Veracruz, el Servicio de Protección Federal te da una oportunidad

Hombres y mujeres de Veracruz que deseen brindar par y seguridad en la entidad podrán participar para ocupar alguna de las plazas federales que se abrieron para el cargo de policías del Servicio de Protección Federal (SPF).

A través de una convocatoria pública la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana puso en marcha el reclutamiento del Servicio de Protección Federal, a fin de aumentar el número de elementos que componen la fuerza policial de la institución y, con ello, tener mayor presencia en las diversas instituciones de la Administración Pública Federal.

El objetivo es otorgar las plazas a los ciudadanos y ciudadanas veracruzanas que tengan la intención de servir a la patria con lealtad, por lo que recibirán una amplia capacitación y permanente profesionalización.

La invitación es para mujeres y hombres de 18 a 40 años con vocación de servicio y que deseen iniciar una carrera policial o que ya hayan pertenecido a una corporación o a las Fuerzas Armadas.

El reclutamiento de se realizará del 3 al 6 de agosto en Represa del Carmen, entrando por la calle Hortensia en la ciudad de Xalapa. El horario signado es de 9:00 a las 16:00 horas.

Para poder ser partícipes de esta selección los requisitos son: Ser ciudadano mexicano; contar con Cartilla Militar u hoja de liberación (hombres); Bachillerato concluido; agudeza visual en el rango de 20/20 hasta 20/40 con o sin el uso de lentes; no tener tatuajes, dibujos o grabados sobre la piel o debajo de ella (escarificaciones) en zonas que no puedan ser cubiertas por el uniforme institucional; gozar de buen estado de salud física y mental; tener un Índice de Masa Corporal en el rango de 18.5 hasta 34.9 Kg/m2; no presentar enfermedades crónicas, deformidades o alteraciones funcionales; y no tener antecedentes penales.

Asimismo, se pide que la o el aspirante no esté suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público, o en su caso, no haber sido destituido o dado de baja de los cuerpos de seguridad pública, ni de las fuerzas armadas por incumplimiento a sus deberes u obligaciones en el ejercicio de sus funciones.

Entre los requisitos, además se incluye: No hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo; se permite el uso de perforaciones en el cuerpo con tamaño pequeño (no expansiones); y saber conducir vehículos automotores y contar con licencia de manejo vigente (no indispensable).

En el caso de las mujeres la estatura mínima sin calzado es de 1.52 metros y en los hombres es de 1.65 metros

Quienes cumplan con todos los requisitos anteriores deberán presentar la siguiente documentación en original y dos copias: Acta de nacimiento; comprobante de último nivel de estudios; comprobante de domicilio; cartilla militar con la hoja de liberación (hombres); identificación oficial; currículo con fotografía actual; RFC con homoclave; CURP; 2 referencias personales, 2 vecinales y 2 laborales; 1 fotografía reciente tamaño infantil; certificado médico; 10 hojas blancas; pluma color azul; y cubrebocas.