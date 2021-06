Siguen protestas en el ISSSTE de Veracruz por no reparar climas

Veracruz, Ver.- Personal médico y derechohabientes del hospital regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de la ciudad de Veracruz, volvieron a protestar frente a las instalaciones para exigir la reparación del sistema de aire acondicionado debido a que muchas cirugías han tenido que reprogramarse ante el insoportable calor.

Con pancartas en mano los afectados demandaron una investigación de los recursos que se manejan porque el argumento de las autoridades es que no hay dinero para la reparación de los climas, pero el nosocomio no ha dejado de atender a gente durante la pandemia por lo que aseguran que dinero su debe haber pero presuntamente no se está manejando correctamente.

Mencionaron que son varias las áreas donde se presenta el problema de la falta de aire acondicionado pero lo grave es el quirófano ya que hay mucha gente esperando una cirugía, algunos por causas de gravedad.

Local Exigen reparar climas del hospital regional del ISSSTE de Veracruz

“Pedimos que se haga una investigación a la subdirectora administrativa y al jefe de servicios generales porque argumentan que no hay dinero para reparar el aire acondicionado, pero no entendemos a donde se va todo el dinero, hay cirugías que se han estado reprogramando porque el calor es insoportable, obviamente aquí ay corrupción y queremos cuentas claras, fue la demanda.

Los inconformes se mantuvieron en el camellón de la avenida Díaz Mirón frente al hospital para exhibir la problemática que se presenta en el interior de esta clínica.

Cabe destacar que este viernes iniciaron las quejas del personal ya que son varios días los que llevan sin funcionar los climas y han tenido que trabajar bajo un sofocante calor de más de 30 grados.