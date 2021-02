Siguen protestas por el servicio de agua; entérate dónde

Córdoba, Ver.- Habitantes de la colonia San Miguelito tercera etapa en la ciudad se manifestaron a las afueras de las oficinas de Hidrosistema debido a que no ha sido conectada la red de agua que desde octubre, la cual a decir de los manifestantes esta contratado y pagado el servicio.

Juan de Dios Orduñez Jiménez, es colono del lugar y dijo que desde octubre fue pagado el contrato del servicio y hasta la fecha esta instalación no ha sido colocada pues a decir del entrevistado el pseudo líder de la colonia está presentando documentos que no permiten se permita el vital líquido.

Esta acción afecta también a otro habitante quienes han tenido que "molestar" a sus vecinos para pedirles el agua y poder realizar sus quehaceres diarios.

Local

Orduñez Jiménez expresó que la Paramunicipal les comentan que deben de ponerse de acuerdo con el líder Avendaño, "la última vez que hable con el director de Hidrosistemas me dijo que sus papeles no tenían sustento y últimamente me enteré por otras vecinos que ellos tienen miedo de que les haga un plantón en tema de las elecciones y buscan la forma de que nos den el servicio, nos hace falta el agua".

A decir de los manifestantes, el pseudo líder y la paramunicipal están presuntamente coludidos pues quieren evitar los problemas que este pueda generar.

El entrevistado dijo que en su caso tiene meses sin el vital líquido y ha tenido que pedirle a su vecina le dote de agua.