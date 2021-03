Sin fecha para aplicación de vacuna contra Covid-19 en Xalapa: Gobernador

Sin dar a conocer una fecha exacta, el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, dio a conocer que la vacunación contra Covid-19 para adultos mayores se podría extender hasta por once días en Xalapa.

En conferencia de prensa mencionó que no se cuenta con una fecha establecida, ya que se espera a que el siguiente lote de dosis de vacunas Pfizer llegue al estado.

“Lo que tenemos de información de la Federación es que un número de vacunas grande va a llegar, a lo que nos dijeron la cantidad es necesaria para aplicarla en Xalapa. En caso de que el lote se divida, estaríamos pensando en aplicar en Poza Rica y Córdoba o Boca del Río, eso de acuerdo a la cantidad de dosis que nos llegue”, dijo.

Destacó que ya se cuenta con las medidas correspondientes para establecer la fecha de inicio de la aplicación de la vacunación en la capital veracruzana, por lo que ningún adulto mayor que decida obtener la dosis se quedará sin ella.

“El Plan de Vacunación va a iniciar cuando tengamos ya el lote en nuestras manos, en los ultra congeladores, un día después se iniciaría, es decir, si la recibimos mañana se hace la logística de distribución, se ve el tamaño del lote y tenemos alternativas con los montos requeridos, dependiendo de ese lote y de cuántas lleguen para que coincida con los adultos mayores que hay en el municipio”, explicó.

Manifestó que el Plan de Vacunación para Xalapa se establecerá conforme al alfabeto, tal y como se está aplicando en el Puerto de Veracruz.

Para el día 1 corresponde a las letras de la A a la E; para el día 2 de la letra F a la J; para el día 3 de la letra K a la O; para el día 4 de la letra P a la T; y para el día 5 de la letra U a la Z.

Los días 6, 7 y 8 corresponderá a las personas que por alguna incapacidad o enfermedad no puedan salir de su domicilio.

Los días 9 y 10 será para personas que se les haya pasado el día que les correspondía.

“Incluso podríamos extenderlo un día más por si existen más personas que lo requieran, les pedimos estar pendientes a los adultos mayores para cuando tengamos fecha”, expuso.\u0009

En torno al registro por internet, el Gobernador puntualizó que este se realiza con la intención de tener un estimado sobre el número de vacunas que se necesita y destinar una cantidad mayor.

“El registro es para saber cuántas personas se quieren vacunar, se hace una estadística, pero siempre llegan más dosis, el no estar registrado no te impide vacunarte, sólo es una opción”, mencionó.

Detalló que en el caso de Veracruz puerto, a la fecha se han aplicado 11 mil 675 vacunas en el municipio y se espera que la jornada continúe hasta el próximo 18 de marzo.

Dijo que no se tiene contemplado que se vacunen los altos funcionarios, “aunque tengamos la edad no, el secretario de salud, no voy a revelar su edad, pero no se va a vacunar".