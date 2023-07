Socavón puso en peligro su vida y empresa no se hace responsable

Veracruz, Ver.- A días de haber perdido su auto, de daños en su patrimonio y la pérdida de aparatos eléctricos por las lluvias y el deslave en el fraccionamiento Lomas de Río Medio 4 en la ciudad de Veracruz, María Esther Toral Jácome demanda a la empresa constructora y al Infonavit asumir la responsabilidad y pide que le den otra vivienda lejos de la zona de riesgo.

En entrevista para Diario de Xalapa, la joven asegura que desde que adquirió la vivienda encontró daños y aunque solicitó la intervención de la empresa constructora para hacer las reparaciones, solo sellaron sus ventanas sin detener las filtraciones.

¿Qué le dijo la empresa constructora sobre la zona?

Así quedó el automóvil de María Esther Toral Jácome | Foto: Ingrid Ruiz/Diario de Xalapa

Considera que la adquisición de la propiedad fue un fraude ya que se le prometió que era un terreno seguro sin riesgo de deslave. “Yo compre la casa hace tres años, pregunté si era zona de relleno y me dijeron que no, que era un lugar seguro, eso es un fraude prácticamente y desde que me vine a vivir tengo problemas de filtraciones durante las lluvias, yo notifique a la empresa y hace un año fueron personas a reparar pero solo me sellaron las ventanas, tengo cuarteaduras en la parte de la cocina y en mi recamara”, explica.

Durante la lluvia del pasado miércoles, apenas a unos metros de su vivienda se formó un socavón en el cual quedó su auto que se encontraba frente a su domicilio y fue arrastrado hacía el hundimiento.

“Nos despertamos por el agua que se filtró, eran como las 2:30 de la madrugada y cuando me asomé por la ventana noté que no estaba mi carro, los vecinos ya andaban afuera porque ya se habían dado cuenta del socavón y mi carro fue arrastrado (...) Dentro de mi casa se me mojaron los muebles, se me dañó el ventilador, el teatro en casa, mis contactos, el modem”, precisa.

Ella ha andado a las vueltas a la Fiscalía para presentar la carta de hechos, a la agencia aseguradora y otros requerimientos, nadie se ha responsabilizado.

¿Qué pasó con la aseguradora de su automóvil?

Indica que la aseguradora no ha entregado el peritaje de daños del automóvil, sin embargo está segura que se trata de pérdida total y calcula que los daños dentro de la vivienda podrían ser de varios miles de pesos porque además de las cuarteaduras y filtraciones tendrá que renovar los aparatos afectados.

“La casa me salió en 470 mil pesos y ahorita de daños, la sala se dañó y la compré en 17 mil pesos, el ventilador de torre 3 mil 500, el modem la instalación fueron mil 200, el teatro en casa 8 mil pesos, se tiene que hacer reparaciones porque hay humedad, filtraciones, el agua subió a mis rodillas, como 70 centímetros”, comenta.

En ese sentido, Toral Jácome demanda que tanto la empresa constructora como el Infonavit se hagan responsables de los daños y le den otra vivienda lejos de la zona de riesgo ya que el área fue rellenada pero con las lluvias puede presentarse una nueva tragedia.

“Yo lo que quiero es que alguien se haga responsable, la empresa constructora o el Infonavit, porque estoy en zona de riesgo, el área está siendo rellenada, ya con eso solucionan por ahora pero las lluvias apenas empiezan, y yo no podré dormir tranquila, estoy con la incertidumbre de que vuelva a llover y otra vez me inunde y ahora sea el carro de mi esposo o incluso la casa”, refiere.