¿Son efectivos los fármacos para infantes con déficit de atención e hiperactividad?

Ante mitos y temores sobre tratamientos con fármacos para niñas y niños con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), el paidopsiquiatra Antonio Ábrego Ruiz declara que los medicamentos con estimulantes son una forma segura y eficaz para controlar síntomas.

“El Trastorno, que tiene tres clasificaciones dependiendo los síntomas, debe tratarse con medicamento, no mejora solo con terapia psicopedagógica”, puntualiza.

¿Medicamentos generan adicción en niños y niñas?

A pesar de existir una base de medicamentos de primera, segunda y tercera elección, encabezada por el Metilfenidato, reitera la importancia de acudir con los expertos para que en el tratamiento se tome en cuenta si hay otros problemas. Antonio Ábrego, uno de los dos paidopsiquiatras que hay en Veracruz, opina que los mitos y miedos tienen como base la catalogación de los medicamentos como “estimulantes”, lo cual genera suspicacia sobre las adicciones.

Bien utilizados ayudan mucho, no generan adicción y se pueden combinar entre sí, de acuerdo con lo más conveniente para el paciente, declara.

También enfatiza que hasta el momento, el Piracetam no es el idóneo para tratar a infantes con TDAH, al no estar probada su respuesta farmacológica en relación con la sintomatología.

La distracción, inquietud e impulsividad asociada o no con otros rasgos y comorbilidades debe ser tratada por un neuropediatra o psiquiatra infantil, dijo en conferencia coordinada por los Centros de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar y la “Red de padres de niños con TDAH-Veracruz”.

Enfatizó que en este trastorno hay un déficit de dopamina con afectación en las funciones ejecutivas y el ejercicio no es suficiente para producir dopamina de manera natural.

“Si no tengo suficiente dopamina, el lóbulo frontal del cerebro trabaja a medias, tengo dificultades para fijar la atención, si no fijo la atención no puedo integrar un conocimiento y memorizar ese conocimiento; aunque no en todos los casos se da, sí puede haber bajo rendimiento escolar”, explica.

Lo que hacen los especialistas, dice, es dar estimulantes a partir de los cinco años para generar la suficiente dopamina y lograr el control de los síntomas del TDAH más frecuente, el predominio mixto de inquietud-distracción.

En el caso específico del Metilfenidato, apunta que tiene más de un siglo en el mercado y ya hay moléculas más nuevas.

¿Hay reacciones secundarias a los medicamentos?

De acuerdo con lo observado en su clínica ubicada en el puerto de Veracruz, expresa que es mínimo el número de personas que llegan a presentar inapetencia, dolor de cabeza o insomnio, que eventualmente desaparece en 15 días.

¿Pero qué pasa si la persona no tiene asistencia medicamentosa? “Tendrá frustración tras frustración, porque reprueba y cuando entra a la secundaria no quiere estudiar porque su rendimiento ha sido bajo o puede que el trastorno coexista con otro trastorno”. En los casos de impulsividad, las consecuencias son considerables, precisa.

En cuanto al número de personas diagnosticadas con este trastorno, niega que vaya en aumento: “El número es el mismo solo que ahora ya hay herramientas para diagnosticar”.

De cada cien niños, 5-7 son TDAH, uno o dos por ciento son niñas, en quienes predomina la distracción, mientras en los niños, la inquietud y la distracción van juntas.

“El TDAH no se ve ni en encefalograma ni en tomografía ni en resonancia magnética. El diagnóstico es clínico y hay una serie de etapas que llevan a valorar que se tenga o no el trastorno”, especifica.

“Si se hace una prueba terapéutica con Metilfenidato y si se logra el control de síntomas, se está en posibilidad de dar un diagnóstico”.

El psiquiatra informa que en el 80 por ciento de los casos, alguno de los padres presentó el Trastorno, el cual tiene un ciclo a lo largo de la vida que va haciendo modificaciones en la conducta, por eso recalca la importancia del reconocimiento y tratamiento en todos los niveles de desarrollo, no solo en la etapa de la infancia.

Las personas que deseen saber más al respecto pueden visitar en Facebook Red de padres de niños con TDAH-Veracruz, asociación sin fines de lucro donde hay intercambio de experiencias e información. También cuentan con un directorio de especialistas y un grupo de WhatsApp.