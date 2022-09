Venta de autos de segunda mano aumenta en Veracruz, ¿son buena opción?

Veracruz, Ver.-De gastar casi 200 mil pesos en un auto nuevo o camioneta de agencia y quedar enganchados hasta por cinco años con pagos mensuales, en medio de esta crisis económica los ciudadanos buscan un buen auto por menos de 100 mil pesos con excelente garantía.

Al comprar un auto o camioneta de agencia, los distribuidores piden diversos requisitos; comprobante de ingresos, algún monto económico como enganche y mensualidades que van de entre los tres mil y cinco mil pesos por tres a cinco años, depende cada caso.

En cambio, cuando compras un auto a un particular, solo debes asesorarte con tu mecánico de confianza para revisar la unidad de interés y hacer la compra por menos de 100 mil pesos.

Ante crisis económica, un auto de segunda mano comprado a un particular es una buena acción

Iván Hernández, comerciante de la zona reconoce que con la actual crisis económica, aunque la gente quiera adquirir un auto de agencia, no hay condiciones para la compra, considera que un auto seminuevo comprado a un particular es una buena acción.

“Claro lo mejor es un auto de agencia sabes que no te dará guerra en los próximos cinco años, pero la economía no está para eso, va a estar vendido cinco años dando mensualidades y no sabes si te vas a quedar sin trabajo, no sabes que va a pasar en ese tiempo, una opción es ahorrar una lana y buscar un buen auto entre los 70 a 100 mil pesos”, expresa.

Incluso reconoce que aunque el comprador tiene que gastar entre ocho mil a 10 mil pesos en arreglos para poner en buen estado a la unidad la cifra no alcanza lo que cuesta un auto nuevo. “Si tienes que hacer algunas reparaciones, principalmente en amortiguadores, baleros, balatas pero son de 8 mil a 10 mil pesos, ya te queda un carro muy bueno en 90 mil pesos, que comprar uno de más de 200 mil a pagar en cinco años, por mi parte adquirí una camioneta que en agencia está en 250 mil pesos, la compre en 80 mil y gasté 10 mil en composturas, tengo un buen carro para salir tranquilamente que lo mismo que un carro nuevo”, agrega.

La recomendación es que el comprador se apoye en un buen mecánico y especialista en hojalatero para revisar balatas, sistemas de frenos, afinación, terminales y suspensión.

Héctor Guerrero, también recomienda que para comprar un auto de uso es mejor conocer al dueño para tener la garantía de su estado, es decir prefiere que la unidad sea de un único dueño. Pide evitar las compras por redes sociales ya que muchas veces son fraudes y las unidades que ponen no tienen las características que se publican.

Indica que para una compra segura, lo primero es preguntar en la Policía Federal para descartar que el carro o camioneta sea robada. “Yo siempre he preferido un auto usado, ahorro un dinero y me compro unidades de menos de 100 mil pesos, de preferencia yo reviso si no tienen reporte de robo o algún tipo de violencia y que la unidad sea de un único dueño, eso es una garantía conocer a la persona porque en redes sociales hay grupos de ventas de carros pero esas no las recomienda no son compras seguras”, expone.

Por su parte, la industria automotriz ha resentido la desaceleración económica pues de acuerdo con el director de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) delegación Veracruz-Tabasco, Luis Carlos Palomar Mendoza hasta julio de este año se han comercializado 23 mil 901 unidades lo que representa un 8.5 por ciento menos que lo que se comercializó en el mismo periodo del 2021 donde se compraron alrededor de 26 mil 190 unidades.

Compra de autos de segunda mano aumentó

Reconoce que por el tema de la pandemia por el Covid-19, la compra de autos seminuevos en agencias incrementó en un 25 por ciento.

El entrevistado asegura que el estado de Veracruz continúa siendo referencia como clasificador nacional ocupando un séptimo lugar por debajo de Guanajuato, Puebla, Jalisco, Nuevo León, Estado de México y Ciudad de México vendiendo arriba de la media nacional que son las 2 mil 500 unidades.

En su opinión, aunque se ha puesto de moda la utilización de autos de segunda mano es mejor acudir a las agencias.