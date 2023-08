Suspenden proceso penal contra exjueza Angélica "N"; fiscalía buscará revertir decisión

La jueza Decimoquinta de Distrito de Veracruz anuló el proceso penal que se le inició a la exjueza Angélica “N” la Fiscalía General del Estado (FGE) por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias.

En la resolución del amparo indirecto 540/2023, emitido este 8 de agosto, se determinó que el proceso judicial que se le inició “incumplía” con la medida cautelar, debido a que el amparo que le fue otorgado con anterioridad limitaba que fuera detenida.

Derivado de lo anterior, se determinó que con el amparo se determine no tener a su disposición a la investigada Angélica “N” y “que se le deje en inmediata y absoluta libertad sin condicionamiento alguno”. Para ello se dio un plazo de 24 horas, una vez notificado el amparo, periodo en el que se tendrá que notificar y gestionar cualquier actuación necesaria, tendente a dar cumplimiento a esta determinación.

Incurrieron en incumplimiento

En la explicación del expediente se recuerda que la entonces jueza fue detenida el 5 de junio, después de que acató una sentencia en la que se ordenó la puesta en libertad de Itiel “N”, alias el Compa Playa, un objetivo del gobierno del Estado. En esa ocasión, estuvo retenida por tres días, pero no se le inició ningún proceso penal.

Local Caso Angélica “N”: Fiscalía acatará resolución de jueza, pero acudirá a Tribunal Colegiado

Tras ello, el 16 de junio, 11 días después, fue detenida en la Ciudad de México, por los presuntos delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. Lo anterior, pese a que contaba con un amparo para no ser detenida por delitos que no ameritaban prisión preventiva, los cuales se le imputaron; sin embargo, no se hizo efectivo el documento judicial.

“De acuerdo a lo establecido en el marco teórico y los antecedentes que integran la presente incidencia, permiten válidamente a la suscrita juzgadora llegar a la conclusión que las autoridades responsables Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en la congregación de Pacho Viejo, Veracruz y el Director General de la Policía Ministerial, con sede en Las Trancas, Veracruz, sí incurrieron en incumplimiento de la medida cautelar concedida a Angélica “N”, mediante proveído de 9 de junio del presente año, dictado en los autos del incidente de suspensión 540/2023-3-B, del índice de este órgano jurisdiccional, por las razones expuestas en el presente considerando”, expuso.

Se determinó que con el amparo se determine no tener a su disposición investigada Angélica “N” y por el contrario, establezca que, en virtud de que los hechos con apariencia de delito por los que se investiga a la aquí quejosa no ameritan prisión preventiva oficiosa, “ordene que se le deje en inmediata y absoluta libertad sin condicionamiento alguno”.

Para ello se dio un plazo de 24 horas, una vez notificado el amparo, periodo en el que se tendrá que notificar y gestionar cualquier actuación necesaria, tendente a dar cumplimiento a esta determinación, “a toda aquella autoridad tercera vinculada a su ejecución (ejemplo, el director del centro carcelario, policía procesal o la Secretaría de Seguridad Pública Estatal) así como, dentro de tal término deberá informarlo a este Juzgado de Distrito, ya que el mismo es perentorio e improrrogable”.

Por su parte, la autoridad responsable policiaca deberá abstenerse de realizar actos o acciones que impliquen su participación directa o indirecta en la privación de la libertad de la nombrada contra Angélica “N”, mientras continúe surtiendo efectos la suspensión concedida en su favor.

Finalmente, se advierte que de no cumplir en la forma y término referidos de la sentencia las autoridades vinculadas al cumplimiento de esta resolución serán denunciadas al Ministerio Público de la Federación.

Proceso contra Angélica "N" no ha concluido: PJEV

Por su parte, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, aseguró que el proceso penal contra la exjueza Angélica "N" no ha concluido.

Local Conceden suspensión definitiva de vinculación a proceso a exjueza Angélica

En el documento, explicó que con independencia que no se comparte dicha decisión y existe la posibilidad de impugnarla es necesario explicar que contrario a lo que se ha venido manejando, el proceso penal seguido contra la ex servidora pública, no ha concluido.

"Esto es así porque la orden de aprehensión que en su momento se libró, continúa vigente, pues su constitucionalidad será analizada por la jueza de distrito hasta dictar sentencia de fondo en el amparo", expuso.

Refirió que el resultado de la resolución dictada en el incidente, únicamente trae como consecuencia, reiniciar el proceso penal. "Hasta ahora, no se ha absuelto o condenado a Angélica 'N', subsiste una contienda, en la que fiscalía tendrá la oportunidad de probar que la nombrada cometió los delitos por los que se ejercitó la acción penal y ella podrá defenderse", manifestó.

Destacó que otro tópico que se ha venido manejando, es la supuesta reinstalación de Angélica "N" al cargo de Jueza del Poder Judicial de Veracruz; sin embargo, su destitución no está vinculada al proceso penal, pues se trata de determinaciones de índole administrativa, en las que previo estudio de determinadas circunstancias relacionadas con su desempeño como juzgadora, se estimó procedente separarla de su puesto.

"Como titular del Poder Judicial de Veracruz, refrendo mi compromiso de seguir trabajando arduamente para transformar la administración de justicia y desterrar del sistema judicial veracruzano la corrupción, en beneficio de las personas justiciables", agregó.

FGE combatirá la resolución

Finalmente, la titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, dio a conocer que combatirá la resolución de la Jueza Decimoquinta de Distrito en el Estado de Veracruz, quien otorgó un amparo promovido a Angélica “N” con el que se determina que sea puesta en inmediata y absoluta libertad.

A través de las redes sociales oficiales, la titular del órgano procurador de justicia, indicó que se presentarán recursos legales, a fin de que la resolución de la jueza federal sea revisada por un Tribunal Colegiado de Circuito.

Indicó que, para emitir la resolución, la jueza consideró que se incumplió la suspensión provisional concedida el 9 de junio de 2023, al haberse ejecutado una orden de aprehensión que fue emitida el 16 de junio de 2023, es decir, 7 días después y, como consecuencia de ello, ordena que Angélica “N” sea dejada en inmediata y absoluta libertad.

“Ello, es claramente ilegal pues en el Juicio de Amparo la concesión de la suspensión no puede constituir derechos que no haya tenido la quejosa antes de la presentación de la demanda ni protegerla contra actos futuros o inciertos”, dijo.

Refirió que la Fiscalía acatará la resolución; aunque no comparte el criterio de la Jueza Decimoquinta de Distrito.

Asimismo, aseveró que la resolución no afecta el fondo del proceso penal, por lo que continuará la investigación hasta que se esclarezcan los hechos probablemente constitutivos de delitos, en los que presuntamente está involucrada Angélica “N”.