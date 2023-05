Foráneos talan en Perote y autoridades solo molestan a familias locales, acusa activista

La tala en el Cofre de Perote sigue sin que ninguna instancia de gobierno tome acciones para impedirlo; sin embargo, se persigue a las familias que viven en las faldas de la montaña, las que cortan leña para subsistir, expresa el activista ambiental y ejidatario de Los Pescados, Hipólito Pérez.

Expone que faltan recursos para mantener de forma adecuada la zona que dota de agua a Xalapa, “nos quieren quitar esos apoyos y eso no es justo porque nosotros cuidamos ese ecosistema”.

¿Cómo se realiza la tala en el Cofre de Perote?

Entrevistado ayer al participar en el conversatorio: Gobernanza ambiental en el parque nacional Cofre de Perote, 86 años de historia, en la Facultad de Biología de la UV, el activista ambiental Hipólito Pérez, recalca que es triste la situación, “porque yo vivo allá, ahí nací, en la población Agua de los Pescados, pero desgraciadamente la protección de la zona está mal manejada por la sociedad y las autoridades”.

Agrega que se culpa a los que viven en la zona aunque en realidad falta coordinación de las autoridades para que se enfoquen de verdad en la protección del bosque. “Pero la verdad lo que más nos perjudica en la forma en que permiten que gente de fuera tale, ellos lo hacen libremente y nosotros que tenemos la necesidad de leña, sí nos atacan entonces eso creo que no es justo. Voy con mi burrito con leña y me atacan, mientras que va un carro adelante con madera y lo van cuidando, eso no se vale”.

Su ejido, explica es de mil 622 hectáreas, pero todo ese núcleo los ejidatarios destinaron 614 hectáreas para ser conservadas por la gente del pueblo.

Explica que cuando fungió como comisariado ejidal y un poco antes se gestionó el pago por servicios ambientales y compensación del agua y pues ahí iba el trabajo, porque la gente participaba, “pero ahora nos ponen muchas trabas, me gustaría decirle al alcalde de Xalapa que si cuiden, pero que nos retribuyan de lo que estamos cuidando”.

En ese ejido en las 614 hectáreas que están conservadas hay cinco manantiales que desde el año 1955 dan agua a Xalapa. “Y nunca había dado un peso, pero afortunadamente por el año 2010 se empezó a gestionar y se logró, pero ahora hay mucho problema para que nos paguen, que no es un pago, porque lo que nos dan se lo regresamos al bosque, hacemos brechas corta fuegos y vigilancias nocturnas y eso nadie nos los paga”.

Indica que ahora se dice que les van a cancelar los pagos, por parte del Ayuntamiento de Xalapa, cuando se cumpla el contrario de cinco años, pero creo que eso será un error”.

Resalta que esa zona del bosque está muy cuidada, porque los integrantes de la comunidad tienen conciencia sobre la importancia que tiene para el ecosistema regional.

El ambientalista explica que por cuestiones de salud se retiró de cultivar papa de forma tradicional. De su tierra destinó 15 para reforestar y para sembrar árboles navideños, a producir papa agroecológica y lo hace en compañía de su familia, “porque es nuestra contribución a conservación de la montaña, pero desgraciadamente para este tipo de trabajo no hay apoyos, ni nos voltean a ver y es pesado hacerlo solo entre los integrantes de una familia”.

“Puedo decir que la única institución que nos apoya es la Universidad Veracruzana que envía estudiantes a la zona a enseñar nuevas prácticas de manejo del entorno ambiental”, concluyó.