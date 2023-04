Desde planchas, licuadoras hasta estufas, ¡Isabel repara de todo!

Las manos de Isabel Bravo Aguilar son hábiles y rápidas para reparar las licuadoras, planchas, estufas, hornos de microondas y otros electrodomésticos que le llevan sus clientes para componerlos y evitarse comprar otro nuevo.

Sonriente y con respuestas rápidas atiende a las amas de casa, señores y jóvenes que llegan con sus licuadoras, ollas exprés u hornos que comenzaron a fallar; en cuestión de unos minutos escucha la explicación del cliente y le ofrece una opción para repararlos y que queden como nuevo.

¿Dónde se ubica el negocio de reparaciones de Isabel Bravo Aguilar en Xalapa?

Ella, explica, mientras quita los tornillos de una licuadora para buscar la falla y cambiar la pieza que se descompuso, que en esta ciudad todavía hay mucha gente que tiene la cultura de mantenerlos y no desecharlos a la primera como se acostumbra en otros países.

Isabel atiende en el negocio Venta de Refacciones y Servicio García, ubicado en Úrsulo Galván 217, en el mercado Los Sauces.

Las reparaciones más comunes, señala tiene que ver con las licuadoras, “mire a esta hay que cambiarle el cuadrito porque es de acero y cuesta más de mil pesos nueva, en cambio la reparación tendrá un costo de 90 pesos”.

Ella explica que en general lo recomendable es buscar reparar los electrodomésticos cuando se descomponen, “siempre es más económico componer que comprar”.

"He visto que todavía tenemos la cultura de la reparación y no de lo desechable, seguramente eso tiene que ver con el bolsillo de las familias, pero también porque a las cosas que se compran se les da un valor sentimental, significan algo importante para las familias”.

Expresa que prácticamente todas las marcas de lavadores, licuadoras, hornos, estufas, entre otros, ofrecen piezas de repuesto, aunque hay algunas que ya no tienen esa opción.

Hay algunas marcas que son prácticamente de usa y tira, porque son económicas y no cuentan con refacciones para hacer el cambio de piezas cuando dejan de funcionar.

¿Son buenos los electrodomésticos que salen actualmente?

Isabel Bravo comenta que ahora hay algunas marcas que tienen productos bonitos y modernos, pero no duran mucho y no pueden ser reparados porque no fabrican las piezas.

Igualmente pasa con lavadoras que son mucho más caras y ahora son muy modernas, pero no pueden ser reparadas, “eso sale caro al final, porque el cliente pierde mucho dinero al tener que comprar otra al paso de unos años”.

¿Cuál es costo en promedio de una reparación?

Los costos son importantes para que las familias opten por una reparación, en su caso dice la más económica es de 80 pesos, en promedio, que es cambiar una pieza pequeña, incluye la mano de obra.

En el caso de las ollas exprés, explica que al cambiar el empaque solo cobran la pieza, unos 75 pesos, de acuerdo a la marca y no la mano de obra, la colocan sin ningún costo.

En cambio reparar una lavadora es más caro, que falle la transmisión es lo más común, porque se les paga de carga, eso llega a costar más de 2 mil pesos más la mano de obra. Indica que hay reparaciones sencillas, pero otras no tanto. Una rápida le lleva 5 minutos, pero otras son de varias horas.

¿Cómo logró aprender a reparar electrodomésticos?

Isabel expresa que aprendió a hacer las reparaciones viendo, “tengo como 15 años haciéndolas yo y pues como dicen la práctica hace al maestro y ya no se me dificulta, las hago rápido y no le quito tanto tiempo al cliente”.

Comenta que cualquier servicio les da un mes de garantía a los clientes para que chequen que haya quedado bien su aparato.

Expone que en este negocio también arreglan microondas a domicilio, lavadoras y refrigeradores, para eso hay unos muchachos que van a los reparan en las casas.