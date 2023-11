“Camellón en Resistencia” pide apoyo de biólogos por posible derribo de árbol de la Pinacoteca

El Colectivo “Camellón en Resistencia” está solicitando la ayuda de un biólogo para que estudie si el árbol que se encuentra frente a la biblioteca “Carlos Fuentes” de la zona centro de la ciudad de Xalapa tiene un hongo, motivo por el que dicen será derribado; anoche iniciaron con el proceso.

Beatriz, parte del colectivo junto a más miembros, explicó para Diario de Xalapa que fue anoche que se dieron cuenta de lo que está por suceder con este árbol, que para muchas personas era parte del atractivo de la Atenas, pues está en las inmediaciones del Parque Juárez.

Explicó que al darse cuenta se acercaron para saber qué ocurría con el árbol, pues recordó lo que sucedió el Lázaro Cárdenas con más árboles y lo del Centro Estatal de Cancerología (CECAN), en donde derribaron 8 árboles y dos hayas durante la noche y madrugada.

Ecología Acusan ecocidio en el Cecan; Alcalde de Xalapa advierte que podría haber sanciones para empresa

¿Quiénes derribaron el árbol del centro de Xalapa?

“Un grupo que está realizando los trabajos para saber qué pasa con nuestros árboles se dio cuenta de lo que estaban haciendo con este árbol y dijeron las personas que se identificaron de Protección Civil y Ayuntamiento de Xalapa que contaban con los permisos, porque según tiene hongo, por lo que solicitamos un día más para que nosotros pudiéramos investigar con el apoyo de un biólogo o bióloga”, indicó.

Remarcó que existe desconfianza, por lo que esperan saber qué es lo que harán con el tronco cuando sea derribado, además piden que este daño sea reparado, pues indicó que no brindaron información previa para saber de esta acción que les causó sorpresa, pues es parte de lo que están haciendo en Xalapa con otros árboles.

Explicó que con el derribo de Lázaro Cárdenas y lo que han brindado de información, espera que sirva para fomentar en los habitantes de Xalapa el cuidado y que sepan que no están solos o solas, “cuando pasa esto no se sabe a dónde recurrir, por eso les decimos a las personas que no están solas y solos, ellos también pueden cuidar algún árbol que esté frente a sus casas”.

Del próximo derribo dijo: “Nosotros solo queremos corroborar si en verdad tiene hongo, en caso que sea sí, no diremos no lo talen, pero queremos saber cuál es la remedición del daño que harán con el tronco, qué harán para compensar y sobre todo hacer el llamado a que cuiden los árboles. Si hay un cuidado en los árboles quizá no pase esto”.

El Colectivo “Camellón en Resistencia” remarcó que existe desconfianza, por lo que esperan saber qué es lo que harán con el tronco | Foto: David Bello | Diario de Xalapa Para muchas personas era parte del atractivo de la Atenas, pues está en las inmediaciones del Parque Juárez | Foto: David Bello | Diario de Xalapa Explicó que con el derribo de Lázaro Cárdenas, esperan que sirva para fomentar el cuidado | Foto: David Bello Diario de Xalapa

“Si hay un biólogo o bióloga que nos quiera ayudar para saber si realmente el árbol tiene hongo, se puede dirigir a través de nuestra página de Facebook Camellón en Resistencia, en donde nosotros haremos contacto con ellos”, concluyó.