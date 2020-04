Taxista pide que le devuelvan su unidad, se le retuvo por vincularlo con un robo del que fue absuelto

XALAPA, Ver.- El taxista originario del municipio de Acajete, Indalecio Hernández Córdoba, se manifestó en la plaza Lerdo para solicitar la intervención de las autoridades estatales para que su unidad le sea devuelta, dado que se encuentra retenida tras ser implicado en un asalto del cual ya fue exonerado.

Explicó que su vehículo con el número económico XL-8156, fue retenido el pasado 03 de abril, fecha en la que fue detenido por un lapso de 48 horas por haber subido a la unidad a una persona que le hizo la parada después de presuntamente haber robado un establecimiento de conveniencia en la zona de los Lagos.

Ese día yo andaba trabajando, levanté a una persona, ¿cómo yo iba a saber que había robado?, tras demostrarse que yo no tenía relación con él salí libre y quedé fuera de culpa, por eso quiero que me liberen mi carro

Indicó que se ha negado la entrega del taxi, por lo que pidió al mandatario estatal brindarle el apoyo para que le entreguen el vehículo que es su única fuente de trabajo.

Ahora ya me dijeron que hable con el fiscal número 23 directamente, me han dado largas, yo necesito trabajar, tengo que llevar dinero a mi familia para comer, en la Fiscalía me dijeron que les acreditara la propiedad, es momento que no me han podido dar solución

Destacó que, además del retraso en la entrega de la unidad, ésta se encuentra en un corralón particular, por lo que tendrá que pagar por la estancia.

Si ya me está diciendo el Fiscal que mis papeles están bien no hay motivos para que no me lo den, no lo depositaron en un corralón de Gobierno donde no se paga, me lo depositaron en un particular, cobran 70 pesos, va para un mes y tengo que pagar para que lo den