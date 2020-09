Taxistas desconocen a su dirigente y lo acusan de malos manejos del dinero de la organización

Fotos/ Raúl Solís

Veracruz, Ver.- Integrantes de la Unión de Taxistas Libres de la Terminal Central de Veracruz (UTLCV) se manifestaron para desconocer a su apoderado legal Walberto Reyes Zapot al responsabilizarlo de malos manejos del dinero de la organización.

En voz del grupo de inconformes, Nicodemus Ávila Bandala explicó que desde el pasado 6 de agosto, Reyes Zapot se niega a dar la cara después de que se descubrieron adeudos por más de 17 mil pesos a una gasolinera donde cargan combustible los compañeros.

Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Además, se detectó la falta de pago de 40 mil pesos por el derecho de concesión para brindar el servicio de taxi en la terminal camionera de esta ciudad y el cobro de seis mil pesos a taxistas de reciente ingreso que tampoco fueron reportados.

Local PVEM y MC van sin alianzas en siguientes elecciones

Por ello dijo que desconocen a Julio Walberto Reyes Zapot como su dirigente y no descartan iniciar un proceso legal por el abuso cometido contra más de 100 taxistas que trabajan la zona de

“Este señor nos dejó endeudados, queremos informar que el ya no es nuestro dirigente queremos constituirnos, pero por la pandemia no hemos podido hacer nuestra asamblea de manera formal, pero ese señor ya no nos representa y estamos analizando iniciar un proceso legal por todas las deudas que nos dejó porque si entró dinero a la organización, pero él no lo reportó”, denunció.

Mencionó que insistirá en que se realice la elección de la nueva mesa directiva para que Julio Gualberto Reyes Domínguez Zapot, sea retirado como apoderado legal de la UTLCV y emprender las acciones legales correspondientes.

El UTLCV representa a cerca de 100 trabajadores del volante que tienen su base en la calle de Tuero Molina a una cuadra de la central de camiones ubicada en la avenida Díaz Mirón.